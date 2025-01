Simone Corino: “Una buona Ischia per 75 minuti. Dopo il primo gol del Brindisi siamo calati. I cambi non hanno aiutato”

Miste, questa è la partita iniziata a gonfie vele con l’Ischia in vantaggio per 2-0, poi ci siamo abbassati troppo e siamo stati recuperati.

“Si. Anche se penso che per 75 minuti abbiamo visto una buona Ischia sono tutti gli aspetti. Un primo tempo importante soprattutto se consideriamo che sapevamo di affrontare una squadra forte. L’abbiamo messa in difficoltà perché ci siamo fatti trovare pronti sotto tutti gli aspetti. Chiaramente c’è anche da limare qualcosa ma va detto che oggi ho visto una importante gestione della palla. Stavamo facendo bene, hai detto bene, purtroppo dopo il primo gol subito, devo dire anche se ma era un po’ così, ci siamo abbassati. Credo che la squadra fino a quel momento sia stata in totale gestione della gara e dopo il loro gol, magari nella nostra testa, inconsciamente, sono arrivati i pensieri negativi. E poi, purtroppo, il 2 a 2 su una palla buttata dentro e che ci ha porta ad un pareggio alla fine di una partita che, probabilmente, non è meritato anche se faccio complimenti al Brindisi che è stata brava a sfruttare le uniche due occasioni che hanno avuto”.

In qualche modo, mister, forse c’è da qualcosa da chiarire sui cambi soprattutto di Trofa e Patalano.

“Siamo una squadra che fino a quando Patalano e Trofa erano presenti in un certo modo a livello fisico riuscivamo ad essere anche abbastanza alti. Quando loro sono calati un pochino sulle seconde palle e su situazioni varie, ho pensato di cambiare le due mezzali per cercare di continuare a restare più alti e, invece, è successo l’opposto. Ci siamo abbassati, poi ho messo anche i due esterni Padulano e De Siano appunto per provare a restare alti ma abbiamo avuto l’effetto contrario. Ripeto, abbiamo pagato due situazioni anche perché tranne un’altra il Brindisi ha creato poco. Ripeto, sono stati bravi loro a sfruttarle”

Possiamo dire un primo tempo si e un secondo no?

Parlare solo del primo tempo e che abbiamo fatto solo un buon primo non credo sia giusto. Abbiamo avuto un’ottima prestazione anche nella prima mezz’ora del secondo tempo. C’è stato l’episodio del gol in modo strano e credo che nessuno di chi ha visto la gara abbia potuto avere il sentore. Noi dobbiamo migliorare assolutamente perché sappiamo che, quando ci abbassiamo rischiamo molto soprattutto su un campo del genere e con situazioni del genere. Dobbiamo essere più bravi a gestire determinate situazioni. Verso la fine della gara abbiamo avuto una ripartenza con un tiro di Talamo dove Milan, il loro portiere, è stato bravissimo. Ripeto, la squadra ha fatto 75 minuti importanti. L’importante adesso è come ripartiamo e come da martedì cercheremo di preparare la prossima partita”.