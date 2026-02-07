Simone Corino: «Serve unità per tornare a vincere. La squadra c’è, ora contano i punti»

La vigilia di Valmontone-Ischia scorre tra analisi, rammarico e la consapevolezza di dover tornare a fare punti. Simone Corino si presenta in sala stampa con il tono di chi non cerca alibi ma risposte, dentro un momento delicato della stagione in cui la squadra produce gioco ma fatica a trasformarlo in vittorie. Il pareggio con la Lodigiani, maturato dopo un doppio vantaggio e accompagnato da errori pagati a caro prezzo, resta sullo sfondo di una settimana di lavoro intensa, segnata anche dai movimenti di mercato e dalla necessità di ricompattare ambiente e spogliatoio.

La trasferta di domenica contro il Valmontone diventa così un passaggio importante, non solo per la classifica ma per la tenuta mentale di un gruppo giovane che cerca continuità e certezze. Il tecnico gialloblù affronta tutti i temi, dall’analisi dell’ultimo turno alla gestione dei portieri, fino al ruolo dei nuovi arrivati e al peso del sostegno della tifoseria, indicando una sola direzione: restare uniti e ritrovare la vittoria.

Mister, con quale umore arrivate alla sfida contro il Valmontone dopo la settimana segnata dalla gara con la Lodigiani? E un aggiornamento anche sul mercato, con i nuovi arrivi.

“L’umore è quello di una squadra che ha ancora rammarico. Contro la Lodigiani abbiamo lasciato due punti contro un avversario forte, reduce da tredici risultati utili. Per come avevamo iniziato la partita, per spirito e qualità, c’è dispiacere. Al primo errore siamo tornati nelle difficoltà che stanno caratterizzando questo periodo. Allo stesso tempo, però, nel secondo tempo, nonostante tutto, siamo rimasti in gara, abbiamo fatto un punto e creato anche qualche presupposto per provare a vincerla.

È chiaro che l’atteggiamento deve essere quello di una squadra che vuole tornare alla vittoria, perché è un periodo in cui non riusciamo a centrarla. Sul mercato, i due attaccanti arrivati la scorsa settimana si sono già inseriti nel gruppo. Gli ultimi innesti sono Gennaro Esposito e Asikainen, difensore centrale-terzino finlandese. Li seguivamo da tempo e la società è stata brava a cogliere l’occasione negli ultimi giorni di mercato”.

Ha analizzato la gara con la Lodigiani: a cosa è dovuto il calo? E le chiedo anche se quell’errore ha influito sulle valutazioni legate alla posizione di Gemito, che è stato poi riproposto come primo portiere.

“Le partite le analizziamo sempre insieme ai ragazzi, non per trovare colpevoli ma per capire cosa è andato bene e cosa migliorare. Abbiamo fatto un inizio di gara importante. In questo periodo concediamo poco, ma quel poco diventa gol e questo incide sulle certezze della squadra. Dopo il 2-0 e il 2-2 del primo tempo è subentrato anche il peso della classifica e del momento. Per questo do valore al secondo tempo: non era semplice restare in partita a livello mentale, invece siamo rimasti dentro e abbiamo provato a vincerla, concedendo alla Lodigiani solo due tiri sopra la traversa, mentre è una squadra che crea sempre tante palle gol. Su Gemito, quando le cose non vanno lo staff valuta.

Nell’ultimo periodo abbiamo subito diversi gol, ma non è colpa di Mariani. A volte si prova a cambiare. Abbiamo la fortuna di avere due portieri validi e di settimana in settimana giocherà chi vedo meglio. Sull’episodio della palla lunga c’è stato un fraintendimento, ma siamo noi a chiedere al portiere di stare alto perché vogliamo giocare in quella maniera. È stata una scelta di tempo non letta al meglio. In questo momento paghiamo ogni errore, ma è una responsabilità che mi prendo io”.

Il Valmontone ha numeri simili ai vostri nelle ultime partite. Guardando la classifica può sembrare un ostacolo meno alto rispetto alla Lodigiani, ma resta una squadra importante. Che sensazioni ha e quanto sono motivati i ragazzi?

“La motivazione è massima. Affrontiamo una squadra forte. In questo periodo non riusciamo a ottenere la vittoria che cerchiamo, ma in termini di prestazione siamo in crescita. A Monterotondo abbiamo fatto una buona partita nonostante le defezioni, subendo tre gol particolari. Anche domenica la prestazione c’è stata: primo tempo di qualità, secondo più di sacrificio contro un avversario forte. Il Valmontone ha giocatori importanti, una classifica di rispetto e ha rinforzato l’organico a dicembre con elementi di categoria come Cali e De Silvestro. È una squadra di qualità e fisicità, ma dobbiamo andare lì per fare il massimo e cercare i tre punti”.

Il presidente Lauro ha parlato di unità. È questo l’elemento decisivo per ritrovare la vittoria, considerando che la salvezza è ancora vicina?

“L’ho detto fin dal primo giorno: la salvezza si ottiene tutti insieme. Noi in campo abbiamo un ruolo importante, ma il sostegno dagli spalti è fondamentale. I gruppi ci incitano sempre e lo apprezzo. Quando non facciamo bene è giusto andare sotto la curva e prendersi le critiche. Quello che non aiuta è la critica a prescindere durante la gara. L’obiettivo di tutti è la salvezza dell’Ischia. Fischiare un giocatore in partita non aiuta. In settimana sono venuti tanti tifosi ad assistere agli allenamenti ed è stato uno stimolo. La proprietà è vicina alla squadra. L’obiettivo è tornare a esprimere il nostro calcio e raggiungere il traguardo. Tutto il resto si valuterà a fine stagione. Il giorno della partita dobbiamo remare tutti dalla stessa parte”.

Come si arriva a Valmontone dal punto di vista dell’organico? Recupera Trofa? Prevede cambi? La prestazione di Bosisio l’ha convinta o si può pensare al rientro di Lonigro? E davanti, con più soluzioni, che sensazioni ha?

“Trofa rientrerà la prossima settimana, quindi non sarà disponibile domenica. Non ci sarà neanche Kone, che ha accusato un fastidio già nel primo tempo contro la Lodigiani e abbiamo preferito non rischiarlo. Per altri due ragazzi aspettiamo gli esiti degli esami, perché si portano dietro piccoli problemi da un po’ di tempo. Davanti ho più soluzioni. L’arrivo di Gennaro Esposito amplia le possibilità. Longo e Belloni arrivano da esperienze con buon minutaggio, Esposito ha giocato meno ultimamente ma è pronto. Valuteremo se partire con qualcuno dall’inizio o inserirlo a gara in corso, in base alla condizione e alle caratteristiche”.

Che tipo di Valmontone si aspetta dal punto di vista tattico? E come si può aiutare la crescita dei giovani, considerando la fiducia ribadita dal presidente?

“Il Valmontone è una squadra strutturata fisicamente e con grande qualità tecnica. A centrocampo ha giocatori come Favo e Marconato, davanti elementi importanti come Bagui, Roberti e Cali. È allenata da Tiozzo, tecnico esperto della categoria, che dà un’impostazione precisa alla squadra. Dobbiamo essere pronti e sfruttare le situazioni che possono concedere. Sui giovani, è un discorso condiviso con la società fin dall’inizio.

Non abbiamo preso solo ragazzi, ma quando ci sono under validi li utilizziamo volentieri. Di Lauro, Faella e altri hanno trovato spazio e continuità. A me interessa poco la carta d’identità: gioca chi in settimana dimostra di meritare. Abbiamo un gruppo giovane e il sostegno del pubblico è fondamentale, soprattutto nei momenti di difficoltà. Il fischio o il brusio a ogni errore non aiutano. L’incitamento, invece, fa la differenza. Quando i risultati arrivavano, l’entusiasmo ci spingeva. Dobbiamo ritrovare quella spinta per riprendere il nostro cammino”.