Simone Corino: «L’Ischia si deve meritare. La squadra deve ritrovare subito identità e ritmo»

Alla vigilia della sfida contro il COS, Simone Corino si presenta con idee chiare: pochi concetti ma fondamentali per i ragazzi, la necessità di velocizzare l’amalgama di un gruppo rinnovato e l’obiettivo salvezza come bussola della stagione. «Ho accettato la sfida con grande voglia, l’Ischia viene sempre prima di tutto»

È il ritorno di Simone Corino sulla panchina dell’Ischia Calcio. Dopo l’esperienza da vice di Buonocore e la parentesi da primo allenatore, il tecnico gialloblù si riprende la guida della squadra con entusiasmo e consapevolezza delle difficoltà che lo attendono. Alla vigilia della delicata sfida con il COS, Corino si presenta in conferenza stampa con la voglia di dare subito un’identità chiara al gruppo, parlando di passato, presente e futuro, tra rapporti personali, sfide tattiche e la necessità di ritrovare compattezza e ritmo per centrare l’obiettivo salvezza.

Mister, eccoci alla sua prima conferenza stampa da allenatore dell’Ischia. Partiamo da qui: quanto Le ha fatto piacere tornare e quanto tempo ci ha messo a decidere?

“Sicuramente c’è entusiasmo e c’è voglia. Queste sono caratteristiche che ho sempre avuto qui, anche nelle esperienze precedenti, sia da vice di mister Buonocore che nella mia avventura da primo allenatore. La voglia è tanta. Abbiamo dovuto sistemare alcune situazioni, perché è chiaro che ho trovato una squadra diversa in moltissimi elementi rispetto a sei mesi fa, quando ho lasciato. La sfida è difficile, ci sono delle difficoltà, ma sono qui perché ho parlato con la società e so che c’è la volontà di combattere. Mi hanno chiesto la disponibilità e sono tornato con grande entusiasmo, con la voglia di dare una mano a questa squadra e a questi ragazzi”.

Mister, questo è un po’ il terzo “battesimo” che facciamo insieme. L’abbiamo conosciuta come vice di Buonocore, quando il mister era squalificato, poi ha guidato la prima squadra e adesso torna in corsa proprio come allenatore. Sono tre step che completano un percorso tipico di un tecnico. Che differenza c’è in questo ritorno?

“Con Buonocore ci furono le sue dimissioni e in qualche modo ci fu una continuità, perché la squadra era quella che conoscevo. Oggi invece è un inizio completamente diverso, perché arrivo dopo sei mesi in cui non sono stato sull’isola e nel frattempo sono cambiate parecchie cose, sia a livello di dirigenti che di calciatori. Ho accettato volentieri perché so che è una sfida importante. In quei mesi me ne andai in punta di piedi, così come ero arrivato, perché era arrivato un momento in cui per motivi personali non potevo più andare avanti. Per me era importante chiudere bene: come dissi allora ai ragazzi, il mio obiettivo era la salvezza dell’Ischia, al di là di Corino.

In quel periodo, per varie vicissitudini che non riguardavano la squadra, non mi sentivo più la persona giusta per portare avanti quell’obiettivo e preferii fare un passo indietro, mettendo l’Ischia davanti a tutto. In questi mesi ho ricevuto tantissimi attestati di stima, soprattutto dai tifosi, e questo mi ha fatto molto piacere. Ho dato semplicemente me stesso e tutto quello che sapevo, e continuerò a farlo in tutti i ruoli che ricopro. Proprio il calore e la fiducia della piazza mi hanno reso felice e, quando è arrivata l’ufficialità del mio ritorno, mi sono sentito ancora più responsabile. So che c’è tanto lavoro da fare, ma non mi spaventa. Dobbiamo essere bravi a velocizzare i tempi, perché il campionato è iniziato e tra poco ci aspettano tre partite ravvicinate. Non possiamo permetterci di aspettare, dobbiamo subito conoscere e amalgamare i nuovi arrivati e lavorare per un obiettivo chiaro: lottare fino alla fine per raggiungere la salvezza”.

Mister, posso chiederLe se ha parlato con Buonocore quando Le è arrivata la proposta?

“Sì, ho parlato con lui, anche se poco. Come ho sempre detto, dopo la mia prima esperienza da allenatore dell’Ischia ho mantenuto con lui un rapporto molto importante. È una persona che si confronta quotidianamente anche con mio padre e, se c’è da darmi un consiglio, sa sempre come farlo. È sicuramente la prima persona che ho sentito e si è detto contento, perché se posso dare una mano all’Ischia lui è il primo ad esserne felice, sapendo quanto tiene a questa squadra”.

Senza voler entrare nella sfera privata, Le ha dato qualche indicazione o qualche dritta?

“Il mister, com’è giusto che sia, quando è impegnato con una squadra lavora a testa bassa e non si lascia distrarre da nulla. Anch’io, sotto questo aspetto, sono fatto così: una volta che si entra in un gruppo non esiste più niente intorno. Naturalmente Buonocore conosce benissimo l’ambiente e mi ha semplicemente fatto un grande in bocca al lupo, consigliandomi di lavorare come ha fatto lui per consolidare il tutto e provare a fare il meglio possibile per l’Ischia”.

Veniamo alla partita con il COS di domenica, una gara subito molto importante. Abbiamo parlato con Chiariello e lui ci diceva che deve iniziare un altro campionato per tutti, anche per noi dal punto di vista dei risultati. È una sfida fondamentale per tanti versi, quella di domenica. Non è d’accordo?

“Parlare di sfida fondamentale alla terza giornata di campionato forse è un po’ eccessivo. Sicuramente è una partita molto importante, anche perché non siamo partiti come speravamo. Però, come ha detto Chiariello, c’è stato un “prima” e adesso bisogna guardare avanti: da oggi si deve ripartire. Faccio un in bocca al lupo a mister Martino, che ha allenato questi ragazzi, perché ho trovato un gruppo molto disponibile al lavoro. È chiaro che li sto ancora conoscendo, visto che oggi abbiamo svolto appena il terzo allenamento. Non definirei questa gara fondamentale, ma sicuramente è molto importante per noi. Dobbiamo andare lì a dimostrare di voler lottare, perché sarà un campo di battaglia e ci aspettano tante sfide. È arrivato il momento di svegliarci, non tanto dal punto di vista dei punti – siamo solo alla terza giornata – ma soprattutto dal punto di vista mentale e dell’approccio. Dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti e a capire velocemente questo campionato. Alcuni ragazzi lo hanno già affrontato, altri no, qualcuno arriva da lontano o da categorie diverse. Per questo dobbiamo calarci il prima possibile nella realtà di questo torneo e farci trovare pronti a combattere”.

La domanda si collega un po’ a quello che dicevano i colleghi. È vero che “cosa fatta capo A”, quindi non mettiamo un punto e andiamo avanti, però una riflessione sull’avvio può servire anche a Lei per capire meglio la situazione. Immagino che, pur non essendo qui, abbia seguito almeno i risultati e magari qualche partita. Senza chiederLe giudizi o valutazioni, da ciò che ha visto pensa che sia tutto da rifare oppure c’è già una base sulla quale lavorare?

“Sicuramente la squadra è molto diversa, totalmente diversa rispetto a quella che avevo lasciato. Ho seguito sempre l’Ischia, già l’anno scorso, e naturalmente ho visto anche le partite di quest’anno, soprattutto quando ho capito che poteva esserci un mio ritorno. Le ho viste per intero e un’idea me la sto facendo meglio in questi primi allenamenti: ieri ne abbiamo fatti due, oggi un altro, e sto conoscendo il gruppo. Abbiamo una rosa che deve ancora calarsi del tutto nella situazione. Non parlo di demeriti, perché queste sono cose che succedono in ogni categoria, anche in Serie A, dove giocatori stranieri o provenienti da realtà diverse hanno bisogno di tempo per ambientarsi. È lo stesso qui: serve adattamento. La Coppa Italia non è andata bene, il ritiro è stato fatto, ma adesso tocca a questi ragazzi dimostrare di voler starci davvero. Devono meritarsi l’Ischia, perché questa piazza va conquistata con il lavoro e con l’impegno”.

Mister, posso chiederle se ha già un piano tattico? Vedremo qualcosa di simile all’Ischia di Martino oppure ha pensato a un vestito specifico per questa squadra?

“Io penso che sia fondamentale mettere i ragazzi più importanti, quelli che possono fare la differenza, nelle condizioni di esprimersi al meglio, ovviamente se sono alla pari degli altri dal punto di vista della condizione. Come sapete non sono mai stato fossilizzato su un sistema di gioco. È chiaro però che oggi c’è bisogno di dare una linea a questi ragazzi, un punto di partenza, e stiamo cercando di individuarla. Devo ancora conoscere a fondo tutti i calciatori, e questa è la cosa più importante, ma è evidente che adesso serve una base stabile dalla quale partire. Poi, in corso d’opera, ci sarà la possibilità di variare. Partiremo con un sistema di gioco, questo sì, ma non significa che non potremo cambiarlo più avanti. In questo momento preferisco dare pochi concetti, ma chiari e fondamentali, così che i ragazzi possano assimilarli bene. Solo dopo potremo inserire qualcosa in più, passo dopo passo. È importante per loro trovare stabilità e tranquillità, anche perché tanti devono ancora adattarsi e capire il contesto”.

Mister, veniamo al capitolo degli infortunati? Sappiamo che ieri Vuolo e Romano hanno avuto qualche acciacco in allenamento. Ci può dire se saranno a disposizione e qual è la situazione generale della rosa?

“Sicuramente Vuolo non sarà a disposizione. Per quanto riguarda Romano, domani farà una prova e vedremo. Gemito è ancora fermo, mentre per tutti gli altri ragazzi non ci sono problemi: sono a disposizione”.

Mister, questa è una domanda un po’ più generale. Il reparto under è fondamentale, lo sa meglio di me. Senza fare paragoni, può darci una valutazione sugli under attualmente a disposizione?

“I ragazzi li abbiamo, alcuni già li conoscevo. Ho trovato giovani interessanti, anche molto giovani, perché parliamo di 2008 e 2009, e stiamo facendo allenare anche qualche 2010. Certo, a 15 anni non si può ancora portarli in prima squadra, ma intanto lavorano con mister Mennella e mister Migliaccio, ed è già un segnale importante. Gli under sono sempre stati fondamentali, lo sono stati negli anni scorsi con giocatori come Patalano, Arcamone, Ballirano, Desiato, e lo sono anche oggi.

È chiaro che nelle giovanili si gioca a un ritmo diverso, quindi il lavoro deve essere quello di alzare l’intensità negli allenamenti, soprattutto grazie ai ragazzi più grandi, per permettere ai giovani di velocizzare la crescita e adattarsi al meglio. Noi dobbiamo essere una squadra organizzata, che gioca a un ritmo alto. Forse quest’anno potremmo avere un pizzico di qualità tecnica in meno rispetto al passato, ma per questo diventa ancora più importante alzare il livello di intensità e fame. L’ideale sarebbe avere entrambe le cose, qualità tecnica ed elevato ritmo di gioco. In ogni caso, se una squadra ha dei limiti deve essere brava a far esplodere i propri pregi e a limitare al massimo i difetti. Questo è il percorso che vogliamo portare avanti”.

Mister, l’anno scorso – spero di non sbagliarmi ma credo di ricordare bene – a un certo punto decise di non pubblicare più la lista dei convocati.

“Non fu un errore, e ci tengo a chiarirlo, così chiudiamo questa storia. L’anno scorso mi trovai con dieci, undici indisponibili, e quindi per forza di cose dovetti portare anche diversi ragazzi della juniores, che ringrazio infinitamente. La panchina era composta quasi esclusivamente da loro. Se io faccio una lista di venti giocatori in cui nove sono juniores, di fatto do la formazione con due giorni di anticipo agli avversari. E questo può togliere quell’effetto sorpresa che a volte ti giochi con determinate scelte. Se ho tutta la rosa a disposizione, non ci sarebbe motivo di nascondere nulla, ma in quella situazione era diverso. Quest’anno, invece, abbiamo una rosa un po’ più lunga. Per ora ho solo due indisponibili, quindi posso tranquillamente fare la convocazione. Il motivo della scelta, quindi, non era nascondere qualcosa a voi o alla piazza, ma evitare di dare vantaggi agli avversari. Io, ad esempio, guardo sempre le liste degli altri: se vedo dodici indisponibili, mi faccio un’idea più precisa della squadra che sto per affrontare. Magari è un dettaglio minimo, ma per me conta. Non voglio dare vantaggi: se gli altri sono più bravi e ci battono, va bene, ma io non devo facilitarli”.

In conclusione, Mister, raccolgo l’assist: sta guardando in casa del COS, cosa ha visto?

“Ho visto una squadra che conosciamo già, perché l’abbiamo affrontata due anni fa. Come molte squadre sarde mantiene un’ossatura ben precisa. È una squadra fisica, con un portiere del 2008 che già allora esordì e che mi ha colpito perché è davvero valido. Nelle prime due partite di campionato hanno cambiato sistema di gioco, e quindi ci stiamo preparando su entrambe le soluzioni. Quello che però mi interessa di più oggi è lo spirito dei miei ragazzi. Ho dato loro qualche nozione sugli avversari, ma il punto centrale è che dobbiamo trovare subito la nostra quadra.

Il calendario non ci aiuta: mercoledì Monterotondo, domenica Atletico Lodigiani. Non c’è tempo da perdere, e proprio per questo non voglio cercare alibi. L’anno scorso, all’inizio, capii che non serviva a nulla trovare scuse: bisogna andare in campo e giocare a calcio. Anche stavolta vale la stessa cosa. Abbiamo tre partite da affrontare, dobbiamo allenarci e poi dare tutto. Se basterà per vincere saremo felici, altrimenti stringeremo la mano agli avversari, ma l’importante è che l’Ischia dia sempre tutto quello che ha”.