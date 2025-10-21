Simone Corino: “L’Ischia è viva. Vittoria meritata, ma non basta: serve ancora tanto lavoro”

Dopo settimane di attesa e amare delusioni, l’Ischia Calcio ritrova il sorriso al “Mazzella” superando per 2-0 il Sassari Latte Dolce. Una vittoria che profuma di rinascita e che restituisce fiducia a tutto l’ambiente gialloblù. Al termine della gara, mister Simone Corino ha commentato con equilibrio e lucidità una prestazione che segna l’inizio di un percorso di riscatto, ma non certo la fine delle difficoltà.

“ I ragazzi hanno dato tutto. È una vittoria cercata, voluta, costruita. Ma non possiamo permetterci di rilassarci: bisogna restare lucidi, uniti e continuare a lavorare per l’impresa.”

La domenica della rinascita, in qualche modo una domenica dolce, per usare un termine cucito sulle maglie del Sassari. Si torna a vincere, anzi si comincia a vincere. Al “Mazzella” si torna soprattutto a convincere oltre che a vincere.

“Sì, è una vittoria voluta, cercata. Volevamo farlo anche prima, ma venivamo da una prestazione non buona. Oggi, invece, come anche la gente ci ha detto, siamo stati davvero in campo. Ho visto lo striscione dei tifosi: quello che c’era scritto è esattamente ciò che stiamo cercando di inculcare ai ragazzi. Bisogna lottare per questa maglia, a prescindere da tutto. Quel richiamo deve essere decisivo per noi, deve trascinarci. Sapevamo di affrontare una squadra forte, molto forte, ma i ragazzi sono stati bravissimi. C’è stato da soffrire, lo sapevamo, e lo hanno fatto bene”.

Il bilancio, questa volta, è positivo. È la prima domenica in cui forse c’è da recriminare soltanto su quell’attacco tre contro uno del secondo tempo.

“Sì, e hai ragione. Anche se eravamo avanti 2-0, queste partite possono riaprirsi per un niente. Basta un calcio piazzato, un fuorigioco fatto così così, e può cambiare tutto. Loro hanno avuto qualche occasione, ma credo che la vittoria sia stata meritata. Dispiace non aver chiuso prima la gara, magari già nel primo tempo. Avevamo due situazioni su palla recuperata, come abbiamo provato in settimana, e lì bisogna andare a concludere. Invece, tiriamo e il portiere para, oppure colpiamo un palo. Però ripeto: anche come nelle sconfitte o nei pareggi precedenti trovavo il bicchiere mezzo pieno, oggi dico che i ragazzi sono stati bravissimi, ma c’è tanto da lavorare e da migliorare. Questa vittoria è solo un primo passo, un mattone su cui costruire il futuro. C’è tanto da costruire, ma oggi un po’ di ottimismo ce lo meritiamo. È una domenica che dà ossigeno, perché la vittoria serviva anche per dare fiducia e voglia ai ragazzi”.

Una vittoria che fa bene anche al morale.

“Sì, le vittorie fanno sembrare tutti più belli, c’è poco da fare. Ma non dobbiamo pensare di aver risolto i problemi. Da oggi deve partire un percorso. Dobbiamo essere lucidi. Quando perdi, magari come domenica scorsa, è facile che qualcuno ti dia per morto. Io ai ragazzi ho detto: va bene, ci danno per morti, ma adesso dimostriamo che non lo siamo. Almeno proviamoci. Dobbiamo lottare. Oggi la vittoria è arrivata perché i ragazzi l’hanno voluta a ogni costo. Ho visto gente stremata, che ha corso fino all’ultima goccia di energia. Chi è arrivato in settimana ha dato tutto. E questo è il segnale che mi piace: se vogliamo fare l’impresa, dobbiamo aiutarci l’uno con l’altro. Oggi ci siamo riusciti. Ce la godiamo stasera, ma da domani si torna a lavorare”.

Una vittoria che testimonia anche due grandi approcci: sia nel primo che nel secondo tempo l’Ischia ha colpito intorno al decimo minuto.

“Esatto. Fin dall’inizio volevamo essere cattivi, determinati. In casa sei più portato ad avere un impatto forte, ma questo deve accadere sempre, anche fuori. I primi minuti valgono come il novantesimo: se approcci bene, dai già un piccolo indirizzo alla gara”.

E poi siete riusciti anche a mantenere il controllo del campo.

“Sì, in tante situazioni abbiamo preso padronanza del campo, come era successo con la Lodigiani. Però dobbiamo migliorare: anche oggi ho visto due o tre situazioni regalate, ingenue, e non va bene. Oggi la prestazione è stata importante, ma si poteva riaprire una partita che non sarebbe stato giusto riaprire. Dobbiamo continuare a lavorare per avere un impatto forte in tutti i momenti della gara e per saper leggere le partite”.

Il tridente offensivo era al centro dei riflettori: Boiano autore del gol, Castagna sempre nel vivo del gioco, Aniceto e De Filippis pronti a subentrare.

“Sì, e come ho detto anche nel pre-gara, io preparo la partita in base ai giocatori che ho a disposizione. Oggi, probabilmente, il vestito giusto era quello di dare meno riferimenti possibili. Il tridente ha fatto benissimo, ma anche chi è entrato – come De Filippis o Aniceto, che è un jolly – ha dato il suo contributo. In questo momento non abbiamo un riferimento centrale e quindi dobbiamo adattarci. Mi auguro di avere presto un attaccante con caratteristiche diverse, per poter variare l’approccio di partita in partita”.

Quindi è in arrivo un nuovo attaccante?

“Sì, stiamo cercando di chiudere la trattativa. Non è facile, perché parliamo di giocatori legati da contratti, e a volte basta mezza giornata senza una rescissione per far saltare tutto. Però credo che l’attaccante sia stato individuato. Mi auguro di averlo martedì a disposizione per preparare la prossima partita”.

Il fatto di non avere un centravanti strutturato, però, vi ha dato imprevedibilità davanti.

“Sì, è vero. Oggi non avevamo punti di riferimento e questo ha messo in difficoltà gli avversari. Castagna si abbassava, Boiano si muoveva tra le linee, gli altri cambiavano posizione: è stata un’arma tattica. Ma spero di avere presto più soluzioni, perché ogni gara è diversa. Oggi serviva una partita così, ma voglio poter scegliere tra più varianti.

Nonostante la vittoria, lei continua a sottolineare i margini di crescita.

“Assolutamente. Non abbiamo risolto nulla. Abbiamo vinto, sì, ma i problemi restano. Voglio però dare valore anche ai pareggi precedenti: erano segnali di una squadra viva. Quando sono arrivato, ho visto le difficoltà, e ho detto alla società che bisognava intervenire per provare a raddrizzare la barca. E piano piano ci stiamo riuscendo. La società mi ha dato grande disponibilità. Non è facile fare mercato, ma devo fare i complimenti a questi ragazzi. Dal primo giorno si allenano forte, con impegno. Non possiamo permetterci di sbagliare nemmeno mezz’ora di allenamento, perché dobbiamo compiere un’impresa. Spero che questa vittoria ci dia lo slancio giusto”.

Un’Ischia che ha saputo difendere bene, anche con qualche brivido nel finale.

“Sì, è stata una prestazione difensiva importante, di squadra. Tutti hanno contribuito, non solo il reparto arretrato. È chiaro che su un paio di disattenzioni mi sono arrabbiato, ma fa parte del gioco. Sono contento di come abbiamo difeso e di come abbiamo sofferto insieme.

E adesso?

“Adesso dobbiamo restare con i piedi per terra. Spingere forte, abbassare la testa, non ascoltare nessuno. La nostra gente ci sta dando una mano dall’inizio e sa bene le difficoltà che viviamo. L’unica strada è restare uniti, compatti, spingere forte e continuare su questa strada. Sono piccoli passi, ma sono i primi”.

Chiudiamo con un pensiero sul fiocchetto rosa sulla maglia, dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

“Lo avevo già detto nel pre-gara e lo ripeto: parliamo di argomenti delicati, che toccano tutti da vicino. Il calcio resta un gioco, tra le cose meno importanti della vita, ma ci sono battaglie che vanno combattute insieme. Il nostro è un piccolo gesto, ma è giusto esserci, stare vicino a chi lotta ogni giorno”.