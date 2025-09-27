Simone Corino: «Identità e punti, l’Ischia deve correre più forte»

Un avvio in salita, un’eredità pesante e la necessità di fare in fretta. Simone Corino si è insediato a campionato in corsa e, dopo il ko beffardo con il Monterotondo, prova a rimettere in asse un’Ischia che finora ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto. Nella lettura del tecnico ci sono i “piccoli passi avanti” visti domenica, ma anche le ingenuità costate care sul 2-1 e quei tre contropiedi concessi che raccontano più di una semplice disattenzione. Il lavoro sugli esterni resta la traccia più promettente, il cambio di modulo non è un tabù ma ora sarebbe un azzardo: prima servono punti di riferimento, identità e letture più pulite. Domenica arriva una diretta concorrente e non è tempo di alibi: intensità, ritmo e compattezza dovranno colmare le lacune di un gruppo giovane che sta ancora conoscendosi. Dall’infermeria una certezza, l’unico out è Vincenzo Romano. Per il resto Corino vuole tutti dentro, perché l’Ischia ha bisogno di scegliere, riconoscersi e finalmente fare punti.

Con mister Simone Corino per commentare un avvio più complesso rispetto al passato. Era scontato che il dopo Buonocore non fosse semplice. Prima di guardare avanti, analizziamo meglio la sconfitta arrivata in maniera un po’ rocambolesca contro il Real Monterotondo. Dove si è decisa e come?

“Ne abbiamo parlato subito dopo la gara. L’impressione è che, rispetto a domenica, piccoli passi avanti ci siano stati. Come ho detto fin dall’inizio, per metà stagione quello che è stato prima conta relativamente: il nostro percorso parte da mercoledì, quando sono arrivato sull’isola. I progressi ci sono, ma per vari motivi, tra cui qualche ingenuità, abbiamo finito per regalare il 2-1. Partivamo da una situazione favorevole, ci siamo ritrovati a subire un calcio d’angolo e un gol evitabile, molto evitabile. Allo stesso tempo apprezzo la reazione. Nonostante la fatica e le difficoltà del pre-gara, dopo lo svantaggio ci siamo riversati in avanti per riprenderla. Ci siamo riusciti e forse quel pizzico di euforia ci ha portato a provare a vincerla, quando serviva maggiore attenzione nella gestione. È tutto in divenire e il tempo non c’è: volevamo punti, non ci siamo riusciti, ora ci prepariamo per cercarli domenica”.

La gara contro il Monterotondo ha mostrato passi avanti: si sono viste idee di gioco e alcune triangolazioni interessanti. L’amalgama cresce rispetto all’undici schierato. Quali sono gli aspetti che già da domenica andranno rivisti per primi?

“Dobbiamo migliorare nelle letture. Domenica abbiamo concesso diverse situazioni per sufficienza e per errori evitabili, che poi ti costringono a rincorrere. Stiamo provando ad aggredire più alti quando possibile e, spingendo anche coi difensori, può scappare qualche palla lunga in più. Questo si corregge alzando la qualità della pressione con gli offensivi e con le mezzali, sporcando le linee di passaggio. Altrimenti i difensori vanno in difficoltà. Sapevo che modificare qualcosa rispetto a prima comportava il rischio di pagare dazio. Anche qui, passi in avanti se ne sono visti, ma bisogna migliorare e farlo in fretta”.

Quanto ha inciso l’inesperienza, nel senso di gioventù, nella lettura della partita? Dopo il pari vi siete spinti in avanti, forse galvanizzati, e sul calcio d’angolo del 2-1 si è intravista un po’ di ingenuità.

“Sono d’accordo. Abbiamo tanti ragazzi, anche se in gruppo ci sono pure elementi esperti. Volevamo vincere e dobbiamo essere più svegli e più furbi per portare a casa almeno un risultato positivo. È un aspetto da migliorare, ma preferisco chi prova a vincere piuttosto che limitarsi al compitino. Finora col compitino è dura. Dopo l’1-1 abbiamo creato, con il terzino destro e sinistro al cross e l’attacco del lato opposto: cose da rifinire. Il pareggio ci poteva stare, non è arrivato e quindi serve fare di più, molto di più”.

Veniamo al lavoro sugli esterni: la prestazione di Luigi Buono, Castagna e De Filippis. L’idea è stata quella giusta?

“Questa squadra può sviluppare quel tipo di gioco. Nel primo tempo abbiamo costruito bene sugli esterni e siamo andati spesso al cross. Molto dipende anche da come l’avversario ti aspetta o ti aggredisce e quali zone di campo ti lascia. Loro centralmente chiudevano e per noi era logico costruire fuori. Nel primo tempo l’abbiamo fatto, nel secondo meno, ed è un peccato. Non siamo stati pericolosissimi, ma ricordo almeno due o tre situazioni in cui abbiamo trovato Victor, due colpi di testa, uno sul primo palo, e qualcosa anche su piazzato con Montanino a rimettere palla dentro. Dall’esterno a dentro è una soluzione buona. Nella ripresa forse è subentrata la fatica. Mi tengo stretta la reazione dopo il gol subito: sono mattoni su cui costruire per arrivare al risultato”.

Più del gol del 2-1, nato da una mischia su corner, i pericoli maggiori sono sembrati i tre contropiedi concessi. Lì cosa non ha funzionato?

“È mancata la lettura. Il loro esterno, Gningue, è importante per la categoria: potente, profondo. In generale l’abbiamo contenuto, ma su quelle corse siamo stati pigri. C’è stato un errore di controllo, poi Mariani è stato bravo. Sapevamo che Gningue attacca proprio quello spazio e non possiamo permetterci di essere lenti a reagire. È materiale di lavoro: in questi giorni stiamo cercando di migliorare tutto ciò che possiamo”.

L’idea di cambiare modulo, per esempio passare al 3-5-2, è stata valutata o in questo momento scombussolerebbe equilibri ancora fragili?

“Non ho problemi a cambiare sistema, ma devo mettere i giocatori nelle condizioni migliori. Non mi interessa inventare per complicare la vita alla squadra. Può capitare di cambiare, dall’inizio o in corsa, ma adesso abbiamo bisogno di punti di riferimento. Se non sbaglio, abbiamo 16-17 ragazzi nuovi, molti hanno fatto il ritiro e il campionato insieme, ma non tutti si conoscono bene. Cambiare spesso non aiuterebbe a creare qualcosa di riconoscibile. Al momento l’idea è proseguire sulla strada intrapresa, pur senza dogmi. Piccoli passi avanti li ho visti, non nel risultato ma nei dettagli. È il paradosso: servirebbe tempo per dare schema, amalgama e certezze, e il tempo non c’è. Ho diretto il settimo allenamento, in pratica finora abbiamo giocato più partite che fatto sedute vere. Lo sapevo quando sono stato chiamato: niente alibi. Sento la responsabilità, con lo staff siamo al campo dalla mattina alla sera per trovare soluzioni. Provo a prendermi io il carico per lasciare i ragazzi il più possibile sereni, sapendo che quanto fatto finora non basta. Dobbiamo alzare attenzione e livello di gioco, perché il campionato corre e noi dobbiamo correre più forte”.

Siamo alla quinta giornata. Ischia e Lodigiani a un punto. La partita di domenica non è uno spartiacque, ma conquistare punti contro una diretta concorrente servirebbe alla classifica e alla testa.

“Fare punti è sempre importante perché ti aiuta nel lavoro settimanale. Ieri scarico per chi ha fatto 90 minuti, qualcuno ne ha fatti 180 in tre giorni; gli altri hanno giocato con la Juniores, che mi ha dato modo di vedere ragazzi che conosco e che mi piace integrare quando possibile. In questo momento guardo più a noi che agli avversari, per costruire un’identità chiara. Oggi e domani daremo comunque le informazioni sulla squadra che affronteremo, che ha qualità, elementi abituati a categorie superiori e ha appena cambiato allenatore. A Olbia vincevano, poi sono stati rimontati: sono di tutto rispetto. Ma tocca a noi dare battaglia. Ai ragazzi chiedo sempre la stessa cosa: andare a punti e dare tutto. Se abbiamo piccole debolezze in alcuni reparti, dobbiamo compensarle con intensità, ritmo e conoscenze reciproche. Nei momenti difficili è fondamentale riconoscersi in ciò che si fa. Dobbiamo costruire rapidamente la nostra identità e andare a punti. I piccoli passi danno fiducia, ma quello che conta sono i punti”.

Capitolo infermeria: rispetto al Monterotondo recupera qualcuno? Chi è effettivamente a disposizione?

“Al momento l’unico certamente out è Vincenzo Romano, che ne avrà ancora per un po’. Per il resto, ieri qualcuno ha giocato con la Juniores, altri sono rimasti a riposo. Oggi in allenamento li avevo tutti a disposizione. Mi auguro sia così anche domani, per poter scegliere”.