Simone Corino: «Contavano i punti. La prestazione può crescere»

Tre a uno al “Mazzella”, tre punti pesanti contro una squadra che viaggiava nei quartieri alti della classifica. L’Ischia di Simone Corino si rialza dopo Scafati e ritrova solidità e continuità. Nel post gara, il tecnico gialloblù analizza con lucidità una partita a due volti, senza nascondere ciò che non lo ha convinto.

Tre a uno, l’Ischia torna al “Mazzella” e torna a vincere contro un’Albalonga che era quarta in classifica. Qual è la sua valutazione a caldo?

“Venivamo da una sconfitta che, per quanto potesse anche essere in parte pronosticabile, doveva insegnarci molto. E infatti nei primi venti, venticinque minuti secondo me eravamo ancora un po’ con la testa a Scafati, timidi contro un avversario forte, e la classifica lo dimostra. Per assurdo oggi Mariani è stato anche meno impegnato, ma abbiamo sofferto di più rispetto ad altre partite. Però se ragioniamo: venti giorni fa, prima di queste tre gare, se ci avessero detto “fate sei punti con Trastevere, Scafatese e Albalonga”, penso che tutti avremmo firmato, oppure gli avremmo dato del matto.

I punti sono importanti. La prestazione, secondo me, è stata così così, potevamo fare meglio, però avevamo di fronte una squadra forte, con giocatori di valore, e c’era da soffrire. Abbiamo sofferto concedendo non tantissimo, ma abbiamo sofferto. Adesso dobbiamo recuperare energie e proiettarci sul prossimo filotto di partite, che è altrettanto importante”.

Anche il mister dell’Albalonga ha parlato dei primi 20-25 minuti come un loro buon momento. Poi però, nonostante il freddo e il ritmo alto, l’Ischia va anche vicina ad allargare il punteggio, con le occasioni di Arcamone e Faella. Si è vista una squadra capace di colpire in ripartenza.

“Sì, perché la partita per come si era messa era particolare. Loro all’inizio giocavano di più, ci aprivano in determinate situazioni e noi non siamo stati bravissimi a leggerla subito, anche a livello di pressione. Affrontavamo un 3-5-2 e loro venivano a prenderci in maniera diversa. Noi dovevamo essere più bravi a leggere, perché se ti prendono uomo su uomo davanti c’è tre contro tre e devi giocare meno in mezzo e più sui tre attaccanti. Invece ci siamo un po’ fossilizzati centralmente. Sul rigore arriviamo proprio così, con una palla giocata sopra, uomo contro uomo. Come contro la Scafatese, dove loro sono stati più bravi, oggi lo siamo stati noi. In partite del genere bisogna fare la guerra vera, e oggi i miei ragazzi sono stati un po’ più bravi”.

All’inizio si è vista tanta voglia di rifarsi dopo Scafati, forse anche troppa. Poi il gol di Di Lauro ha riequilibrato la situazione.

“Sì, il gol di Di Lauro probabilmente è arrivato in un momento in cui, guardando la partita, non era meritatissimo. Però siamo stati bravi a trovarcelo. Il problema è che nella lettura non siamo stati svegli: giocavamo dove loro volevano, invece dovevamo andare più spesso sui tre davanti, senza vergogna, e giocarci l’uno contro uno. Nel secondo tempo la partita è cambiata, loro hanno iniziato a metterla lunga, si sono allungati. Noi dovevamo sfruttare le ripartenze per fare male.

Troviamo il 3-1, che ci tranquillizza, ma secondo me potevamo osare di più in qualche transizione. Però parliamo di una vittoria importante. Stiamo recuperando qualche giocatore, oggi Gille ha avuto un problema e ha tirato la carretta tanto, Boiano non c’era ed è un giocatore per noi fondamentale. Sono contento anche di chi è entrato e ha avuto pochi minuti, perché lo ha fatto con lo spirito giusto. Portiamo a casa il risultato. La prestazione va migliorata, ma ripeto: sei punti in queste tre partite erano tanta roba”.

Dopo il gol di Ingretolli l’Albalonga ha spinto molto, ma l’Ischia ha reagito subito, con l’occasione di Arcamone, il gol di Kone, il contropiede di Faella. È stato importante non abbassare la testa.

“Sì, forse a un certo punto c’era il timore di subire il pareggio e ci siamo abbassati un po’ troppo. Mariani non ha dovuto fare grandi parate, ma la sensazione era quella. Lì dovevamo avere più coraggio e stare più alti. Nel primo tempo hanno provato a giocare, nel secondo l’hanno messa lunga. Abbiamo sofferto il giusto, potevamo leggere meglio qualche situazione, ma poi siamo stati bravi a sfruttare gli spazi e a portarla a casa. Parliamo di una partita tosta, contro una squadra esperta, e per questo io faccio i complimenti ai miei ragazzi”.

Durante la gara si è visto anche nervosismo, fino all’espulsione di Luigi Mennella. Come ha vissuto quel momento?

“Io continuo a non capire una cosa, e mi dispiace dirlo: gli arbitri sono troppo soli. Hanno due assistenti che potrebbero aiutarli di più e invece spesso non lo fanno. Non capisco perché, se vedono una cosa a tre metri, non si prendano la responsabilità di aiutare l’arbitro. Con 22 uomini in campo, panchine calde, partite tirate, l’arbitro da solo fa fatica.

Io vengo ammonito, per carità, ci sta. Ma a parte il fuorigioco, io vedo poco supporto. L’unico episodio in cui ho visto segnalare qualcosa con decisione è stata l’espulsione di Aijo qui in casa in un’altra partita. Per il resto, in dieci-dodici gare, il contributo degli assistenti mi sembra minimo. Ed è un peccato, perché la terna c’è proprio per questo”.