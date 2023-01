Silvio Carcaterra: “La Pet-TAc a Ischia, non un’emergenza, una necessità”

Il 29 dicembre 2022, Silvio Carcaterra ha avuto l’opportunità di partecipare al Consiglio Comunale di Ischia e di esprimere il suo appello riguardo all’importanza della PET-TAC e delle radioterapie. Carcaterra ringrazia l’Amministrazione Comunale, in particolare il Sindaco Enzo Ferrandino, il vice Sindaco Ida De Maio, il Presidente del Consiglio Gianluca Trani, gli Assessori e i Consiglieri, nonché la Cristina Rondino e tutti gli altri presenti.

Carcaterra spera che l’impegno del consiglio comunale non si esaurisca con il suo intervento, ma che ci sia un seguito concreto per risolvere questo problema di salute, che al momento non è ancora un’emergenza ma una necessità per ridurre i tassi di tumore nell’isola. Carcaterra sottolinea che è importante agire ora, sia per i pazienti già in cura che per quelli che ancora non lo sono, poiché “prevenire è meglio che curare”.

Egli parla in qualità di protagonista, non solo per sentito dire o sulla base di raccomandazioni di altri, e spera di poter contribuire, insieme all’Amministrazione Comunale e alle altre istituzioni, a ottenere il sostegno delle autorità istituzionali più in alto per affrontare questo problema di salute.