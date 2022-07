Silvio Carcaterra: “Gazebo a Pozzuoli, grazie sindaco Manzoni”

Sig.ri Lettori eccoci di nuovo per un nuovo appuntamento, questa volta con gioia voglio condividere con voi informandovi che finalmente sul Molo di Pozzuoli è stato installato un punto d’attesa dopo numerosi solleciti rivolti all’Amministrazione Puteolana uscente, mi riferisco all’ex Sindaco il Sig. Figliolia, il quale non ha accolto per niente la mia richiesta, anzi dimostrando poca considerazione e massima strafottenza su un aspetto a mio avviso importantissimo non solo per noi pazienti oncologici ma anche all’occhio dei tanti turisti, che ciò nonostante scelgono ancora Ischia per la loro meta turistica, e non solo anche per i pendolari, bambini ed anziani non più costretti in caso d’anticipo nell’attendere il traghetto sotto al sole infernale, per dirigersi sull’isola verde.

A questo punto, colgo l’occasione per ringraziare vivamente a nome mio Silvio Carcaterra, Paola Falco, Luisa Morelli e Soci da parte di tutta l’Associazione A.P.O Pazienti Oncologici, delll’isola d’ischia, alla nuova Amministrazione Comunale di Pozzuoli Capitanata dal NEO Sindaco il Sig. Luigi Manzoni il quale ha dimostrato grande umanita’e soprattutto un gran cuore oltre alla tempestività nell’approvare la richiesta sopra citata a pochi giorni dall’inizio del suo mandato.