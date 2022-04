Silvia Mezzanotte conquista la Notte Bianca di Forio

L’immancabile melodia di Vacanze Romane ha rappresentato, davvero, il giusto leit motiv di uno dei concerti più belli di sempre. Silvia Mezzanotte, artista internazionale e dall’estensione vocale unica nel suo genere, ha incantato tutti i presenti in Piazza Municipio a Forio per la Notte Bianca di Primavera.

Un vero e proprio evento che ha sancito il ritorno ai grandi eventi in piazza e alla condivisione degli spazi e delle emozioni s ritmo di musica.

Tutto è iniziato con la musica dei Purple Project presso Piazzale C. Colombo, per poi proseguire sul corso con Le Tre Elle, Gigiobassband, MovidaBand (con anche una estemporanea del M. Salvatore Cucinotta direttamente dagli anni degli Snobs ) e I Personal che hanno colorato di musica il centro di Forio fino a Piazza Municipio dove il grande palco con i banner rosso fuoco ha ospitato il concerto di Silvia Mezzanotte.

“E’ stata una serata fantastica, che finalmente ha segnato la ripresa dei grandi eventi e il ritorno in piazza della nostra Comunità. Un piccolo ma grande passo verso il ritorno a quella normalità che il virus ci ha negato per troppo tempo, facendoci tuttavia scoprire l’eccezionalità di quegli aspetti quotidiani che impreziosiscono la nostra vita. Come, appunto, godere di una serata piacevole come quella che abbiamo vissuto, in attesa del bis di settembre che vedrà il ritorno della notte bianca della vendemmia a Panza” ha dichiarato il Sindaco Del Deo.

Radiosa fin dai video live che ha condiviso con i suoi follower, dal canto suo, Silvia Mezzanotte con il suo sorriso e la sensualità che la contraddistinguono, ha salutato il folto pubblico presente in Piazza Municipio dichiarando tutto il suo amore per la nostra isola e la felicità nell’essere presente a Forio in questi primi eventi della ripresa.

La Notte Bianca di Primavera, ricordiamo, è giunta alla sua VII edizione e rientra nella grande programmazione di Pasqua e Ponti di Primavera 2022, progetto realizzato dal Comune di Forio con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli e la direzione artistica di Gaetano Maschio.

Tanti eventi si susseguiranno ancora fino al prossimo 1 maggio 2022, tra cui una bellissima serata tra musica e cabaret il 30 aprile e Forio in Fiore.

Da non perdere, infine, questa sera l’evento in Piazza S. Leonardo con Contrade in Gara e la sagra Fave e Ventresca con spettacolo folkloristico.