Silvano Amalfitano: “Contributi alle imprese per i danni, oltre le parole quando i fatti?”

Nell’ultimo consiglio comunale di Ischia, ma soprattutto dopo quello che abbiamo fare dal Governo per le imprese di Venezia, ci aspettiamo una reazione, ovviamente proporzionata, del governo locale.

Tutti ricordiamo, infatti, che nelle settimane scorse, il comune di Ischia è stato flagellato da una violenta tempesta che ha procurato diversi danni a diverse aziende.

Nel merito, è intervenuto il presidente di ConfCommercio Ischia, Silvano Amalfitano che, con una nota al sindaco di Ischia ha chiesto lumi sulle azioni intraprese dall’Ente di Via Iasolino.

«Gentile Sig. Sindaco, ho seguito l’ultimo consiglio comunale di Ischia e ho ascolto dalla sua viva voce che in seguito ai danni causati dai marosi delle settimane scorse sulla Riva Destra del porto di Ischia, in accordo con le associazioni di categoria, ha concordato già una serie di sgravi fiscali. Credo – sottolinea Amalfitano – siano giustissimi. Finalmente un segnale concreto a protezione delle aziende che da anni subiscono, loro malgrado, le inefficienze di una sana programmazione a tutela del territorio e, soprattutto, i mutamenti climatici.

In questo – sottolinea il vice presidente di Conf Commercio – , pur non essendo stati interpellati come associazione di categoria, le mostriamo il nostro sostegno e la nostra condivisione in merito all’iniziativa, ma è urgente che l’iniziativa della Riva Destra sia condivisa anche con le altre zone del comune che hanno subito danni, diretti e indiretti. Sia a Ischia Ponte, sia nella zona balneare che si dilungano fino alla zona del porto di Ischia, la conta dei danni è diventata veramente seria. Nel solo centro storico – sottolinea ancora Amalfitano -, non si sono mai contati tanti danni e tutti assieme. Basti pensare alla passeggiata dello Stradone, terminata nel mese di settembre e già distrutta e al pontile che porta al Castello Aragonese, non ancora terminato ma ulteriormente offeso, fino ad arrivare alla stradina che porta a Palazzo Malcovati, il poetico “Scuopolo”, luogo visitassimo e fotografato dai nostri di turisti, per non parlare del lungomare che, per la prossima stagione, probabilmente vedrà imprese balneari che dovranno issare la bandiera bianca.

Sono al corrente delle diverse iniziative che l’Ente che Lei dirige ha già intrapreso i passi necessari per avere risposte dagli enti preposti, ma ricordo bene le sue parole. Grazie a Lei ho scoperto che i vari regolamenti comunali già prevedono la possibilità per riconoscere sgravi alle imprese che hanno ricevuto danni. Mi chiedo, per le imprese che hanno ricevuto danni e che non sono sulla Riva Destra, cosa è stato fatto? Cosa possiamo fare? Come possiamo intervenire a favore di questi imprenditori del comune di Ischia che si sono trovati ad affondare i numerosi danni causati dalla mareggiata di Natale? Le chiedo un incontro – conclude Amalfitano – affinché, insieme, si possano dare risposte rapide ed efficaci dall’Ente comunale che è il più vicino e che, a differenza di molti altri, potrà comprendere quanto sia importante essere presenti”.