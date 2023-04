Signori si vende! I “Patanari” cedono il Saint Raphael: 6,7 milioni di euro

Gaetano Di Meglio | Nell’immaginario collettivo ischitano, quando si parla di Dimhotels (al secolo, i “Patanari”), oltre a venire in mente il gruppo alberghiero ischitano più importante per numero di strutture di proprietà, posti letto e dipendenti, si è sempre portati a considerare qualche nuova acquisizione, come accaduto lo scorso anno (ultima cronologicamente) per il Grand Hotel Terme di Augusto di Lacco Ameno. Ecco perché, con tutta probabilità, sta facendo notizia ben oltre il dovuto l’annuncio ufficiale pubblicato sui principali portali di settore immobiliare ad opera dell’agenzia incaricata che pone ufficialmente in vendita l’Hotel Terme Saint Raphael, struttura di proprietà dei Di Meglio situata a breve distanza dalla Spiaggia dei Maronti.

Sì, Dimhotels ha realmente intenzione di alienare il Saint Raphael, una delle prime strutture acquisite nel corso di oltre sessant’anni di attività imprenditoriale e di gran lunga migliorata e mantenuta al passo coi tempi fino a tutt’oggi, al punto tale da garantirne comunque l’apertura e i consueti livelli occupazionali per la stagione ormai alle porte.Naturalmente siamo pronti a stoppare sul nascere ogni considerazione di quei soliti buontemponi che, in queste occasioni, non mancano di certo. E lo facciamo con la solita cognizione di causa attraverso informazioni affidabili e di prima mano, non essendo abituati -noi de Il Dispari- a sparare notizie a vanvera poi rivelatisi addirittura fasulle, come successo altrove in riferimento ad un noto cespite di Forio dato per venduto e tuttora detenuto ad ogni effetto dalla proprietà originaria. Il vino sta bene nelle botti e nelle bottiglie.

Dimhotels non vende certo per mera necessità, ma per la precisa scelta di dismettere progressivamente un asset aziendale di tale ricettività per consolidare quello di consistenza almeno doppia (il Saint Raphael ha 58 camere -ndr), indirizzando questa scelta verso nuove acquisizioni sia in altre località del panorama “mare Italia” su cui i Di Meglio hanno intenzione di puntare sia sulla stessa isola d’Ischia che, ad ogni effetto, resta il loro storico e consolidato core business.

E’ vero che la Pasqua appena trascorsa non si è contraddistinta con numeri d’alto rango, quanto a incoming vacanziero, ma di certo è proprio in un momento del genere che gli imprenditori degni di tale appellativo sanno adottare quelle scelte importanti guardando al futuro che, come si suol dire, è dietro l’angolo. Avere pertanto la capacità e la possibilità di trovare quegli stimoli che Albert Einstein riteneva meglio attuabili proprio nei momenti di crisi, al punto da definire quest’ultima “la miglior cosa che possa capitare persone o a interi paesi, perché è proprio la crisi a portare il progresso”, deve necessariamente rappresentare un momento di crescita e non certo un semplice, apparente regresso.

E conoscendo i Di Meglio, siamo sicuri che prima o poi riceveremo ghiotte novità sui loro immancabili passi avanti nel settore del turismo a cui ci hanno da lungo tempo piacevolmente abituato.

Ma questa notizia ci porta, ancora una volta, più vicini alla realtà e più vicini alla vera fotografia della nostra economia: siamo in crisi.

Fino ad oggi abbiamo accolto “piatti vacant” dalla Terra Ferma a cui abbiamo fatto fare i “padroni” con i dipendenti e gradassi con debitori. Abbiamo aperto le porte i “furastrieri”, nel nostro solito “amore” e li abbiamo chiusi ai nostri vicini di casa. Abbiamo preferito assistere ai crepsucoli aziendali in mani straniere che in nuove albe in mani locali.

Purtroppo, però, di questo passo siamo arrivati al punto più interessante: DimHotels vende. Perché? Per provare altre sfide. E, forse, anche per apparare qualche buco locale di non poco conto. Certe volte pensare che il Comune sia un istituto di credito è un errore molto, molto, grossolano. Che si può rilevare fatale.