Signori e signore: Santiago!

Lo avevamo intravisto pochi minuti prima, stretto tra le maglie granata, con lo sguardo carico di chi sente che qualcosa sta per accadere. Gli è bastato un pallone pulito, controllato con autorità a metri dall’avversario dopo lo sprint di Castagna.

E un’idea chiarissima di come sarebbe finita: aggancio morbido, sterzata secca, conclusione angolata. Un gesto tecnico deciso, diretto, impossibile da neutralizzare. È il gol che spezza l’equilibrio, che apre una gara tosta e ruvida, tenuta in bilico da un Calise teso e con il fiato sospeso. Tiro pulito, rete, vantaggio: il Real Forio si prende un’altra vittoria pesantissima contro una corazzata del girone.

L’impressione collettiva, tra tribuna e social, è sempre la stessa: “Questo ragazzo è forte, forte”. Santiago torna uomo copertina del sabato biancoverde con il suo sedicesimo sigillo in campionato, miglior cannoniere del torneo e, per rendimento, uno degli attaccanti più determinanti degli ultimi anni in Eccellenza. Decisivo, concreto, instancabile.

Un centravanti d’altri tempi, capace di colpire in ogni modo: di testa, di destro, di sinistro, d’istinto o dopo un’azione costruita da solo. Anche contro l’Ercolanese, in una sfida complicata in ogni zona del campo, è stato costantemente nel vivo del gioco. A volte l’ultimo passaggio lo ha tradito, eppure lui era sempre lì, nel punto in cui serviva esserci.

Ha vinto il duello a distanza con Malafronte, altro riferimento offensivo di spessore, alle sue spalle nella classifica marcatori. Un commento che non è semplice entusiasmo, bensì un riconoscimento autentico allo spirito del bomber foriano: presenza costante, fame, dedizione. Oggi rappresenta il vero valore aggiunto di un Real Forio che non vuole rallentare e continua a mostrare la solidità di una squadra convinta dei propri mezzi.