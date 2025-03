Significato e utilizzo dello spermiogramma

Lo spermiogramma è l’esame iniziale che viene generalmente raccomandato per diagnosticare l’infertilità maschile, specialmente quando una coppia cerca di concepire senza successo per un anno o più. Spesso, quando si riscontrano difficoltà nel concepimento, si tende a pensare che il problema sia legato principalmente alla donna. Tuttavia, non è sempre così; molto spesso è infatti l’uomo che necessita di un controllo medico approfondito per affrontare eventuali difficoltà nella riproduzione. Per indagare sullo stato di salute dell’uomo rispetto alla sua fertilità, il test più comunemente richiesto è proprio lo spermiogramma. Si tratta di un esame assolutamente non invasivo e relativamente semplice, che analizza il liquido seminale. Durante l’esame vengono esaminati vari parametri cruciali per identificare potenziali problematiche che potrebbero compromettere la fertilità: il volume dell’eiaculato, la concentrazione degli spermatozoi, la motilità e la morfologia degli spermatozoi, e la presenza di agglutinazioni o globuli bianchi. Questi fattori sono fondamentali per determinare se esista una condizione di infertilità maschile. I parametri di riferimento stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) permettono di identificare problemi comuni come l’oligozoospermia (bassa concentrazione spermatica, < 15 milioni/ml), la teratozoospermia (anomalia nella morfologia spermatica, < 30% di spermatozoi normali), l’astenozoospermia (diminuzione della motilità, < 50% di spermatozoi con almeno il 25% a motilità rapida), l’azoospermia (assenza di spermatozoi nell’eiaculato), e la criptozoospermia (presenza di spermatozoi rari nel sedimento dopo centrifugazione). Il risultato di questo test è fondamentale per orientare eventuali trattamenti mirati a migliorare la fertilità maschile.

