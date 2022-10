“Siete controproducenti”. A Buonocore non piacciono le critiche dopo i due flop e se la prende col “Dispari”: non compro più il giornale

Gaetano Di Meglio | Conferenza stampa accesa al Mazzella. Mister Buonocore non ha apprezzato il giornalismo libero, schietto e diretto de Il Dispari e di altri e ha rintuzzato, forte, i cronisti che gli stavano davanti.

Un confronto schietto e sincero che, oltre ad alcuni accenti dovuti al momento, non può far altro che arricchire questa esperienza dell’Ischia.

«C’è stata una sconfitta in campionato e poi la partita dell’altro ieri in Coppa Italia e in 10 minuti abbiamo buttato via la Coppa. Abbiamo fatto una partita normale e se la ripetiamo 20 volte, la vinciamo 20 volte. Ma le valutazioni che fate, le fate in base al risultato e non a quello che è successo nella partita? Perché poi le cose ce le dobbiamo dire. Avete valutata la partita con Massa Lubrense? Avete valutato quello che ha fatto l’arbitro?” attacca duro il numero uno della panchina giallo blu.

“Io non voglio parlare di queste cose qua – continua -, però quando una squadra che va a giocare in trasferta subisce un rigore che non ci sta e gli fanno il due a zero in fuorigioco dove gli avversari non hanno fatto un tiro in porta e il portiere non ha fatto una parata e giocava coi piedi, è una partita da perdere?” Inizia così la conferenza stampa di Enrico Buonocore che si difende dalle valutazioni de Il Dispari e rintuzza. Col Massa Lubrense abbiamo giocato male perché che se giochiamo normale la vinciamo. E’ colpa mia e mi assumo la responsabilità. Però le partite vanno valutate non sul risultato ma sulla partita globale, perché altrimenti, poi, facciamo confusione»

Poi Buonocore si ferma sul titolo di ieri mattina e sull’editoriale dell’altro ieri del Il Dispari.

“Abbiamo problemi di attacco? – si chiede Buonocore – Siamo L’attacco della squadra che ha fatto più gol e io ho letto che abbiamo problemi di attacco e che non sappiamo né difendere né attaccare.”

Il Mister, che per la prima volta viene ascoltato anche da Chiariello, Simonetti, Scalzone, Mister Impagliazzo, uno degli Arcamone e Simonetti si veste di carattere e difende i suoi. Chissà, forse negli spogliatoi si erano caricati a vicenda per rispondere alle accuse. Una specie di cabaret organizzato che, in qualche modo, avrebbe dovuto rendere più duro il tribunale gialloblù contro Il Dispari. “Non hai vinto, ritenta” ma apprezziamo il vigore di Buonocore e il suo attaccamento alla squadra.

“Quindi – riducendo la sua valutazione al titolo di un articolo di oltre 3000 caratteri ben argomento – la colpa è la mia, non posso allenare e devo andare a lavorare”

E poi aggiunge: “L’Ischia è una squadra che è prima e che ha fatto più gol di tutte: 17 gol. Abbiamo un attaccante che ne fatti 5, un attaccante che ne ha fatto 4, un attaccante che ha fatto due. Poi dici Enrico Buonocore non sa allenare. Siamo la terza difesa del campionato e non l’ultima fiamma e che abbiamo preso 25 gol. State (riferito al Dispari) di continuo a dire che abbiamo problemi. Le valutazioni le devi fare giuste. No, così a una partita o a due partite perché noi non siamo partiti a vincere il campionato. Io vi dico le cose come stanno – continua Buonocore – e se le cose vanno bene lo dico, se non vanno bene dico che il colpevole sono io. Secondo me siete controproducenti. Proprio perché voi parlate di una squadra che è prima in classifica. Questo vuol dire che voi, secondo me, non volete bene all’ischia ma fate le cose perché le dovete dire?”

“Ho letto che l’Ischia è arrogante. Né io né questi ragazzi sono arroganti” il riferimento è all’occhiello con cui abbiamo commentato la gara di Massa Lubrense.

“Questo modo di fare giornalismo – attacca ancora Buonocore – lo fate voi e secondo me fate delle valutazioni che mi hanno dato fastidio. Se scrivete che l’Ischia non sa attaccare e non sa difendere e poi siamo primi in classifica e una squadra prima in classifica non va trattata così. Anche perché, una settimana prima scrivi “Re Ciro” e poi non sa attaccare”

La replica di Di Meglio: “La partita di Massa Lubrense dove avete giocato contro una squadra che rispetto all’ Ischia è un quarto giusto? Quante azioni abbiamo sbagliato? Quante azioni ha avuto?”

“Parliamo di calcio – chiarisce Buonocore -. A Massa Lubrense abbiamo visto che c’è stato un problema perché ci siamo schiacciati. Abbiamo giocato nella loro metà campo. I centrocampisti hanno schiacciato con gli attaccanti e non siamo riusciti a far girare la palla perché, invece, saremmo dovuti stare più bassi e, invece, eravamo tutti stretti. Eravamo schiacciati e quando Kelvin o l’altro aveva la palla, non siamo riusciti a giocare la palla come doveva essere perché non c’era lo spazio per giocare. Non ci siamo aperti. Ecco tutto quello che è successo e, nonostante tutto abbiamo fatto tre o quattro occasioni da gol e ci hanno anche annullato un gol regolare. E poi leggiamo le valutazioni sulla squadra che è prima in classifica senza una parola su quello che ci ha combinato l’arbitro. Perché a Simonetti ha fischiato un fuorigioco che non esiste, ha annullato un gol regolare di Scalzone e nessuno di voi ha detto niente”.

Di Meglio corregge il mister: “Tu lo hai denunciato nel post gare e noi lo abbiamo ripreso.”

Poi Buonocore riprende la parola “Ci ha fischiato un rigore che non è mai rigore e ha convalidato il secondo gol che era in totale fuorigioco. Quindi la valutazione è stata sul risultato e non su quello che è successo nei 90 minuti e questa cosa mi è dispiaciuta molto perché una squadra che prima in classifica e poi dice ha sbagliato l’allenatore che fa delle scelte e io le accetto. Ma che i giocatori miei non sanno fare e che si mangiano gol…”

Di Meglio chiede lumi sul secondo tempo di coppa

“Abbiamo sbagliato i 10 minuti di Coppa Italia perché era una partita sotto controllo e che abbiamo regalato agli avversari. È stata colpa mia”

Perché è stata colpa tua, chiede Di Meglio

“Perché sull’uno a uno gli ho detto cose che non siamo riusciti a fare. Quando si perde la partita quattro a uno devi stare solo zitto e andartene.

Pancrazio Arcamone prende la parola: “Mister, la colpa di tutto questo, se mi consente, è sua. Questa è una squadra di media alta classifica che lei sta facendo giocare al primo posto. Io vedo il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Ho capito anche nelle partite che lei ha perso e non è il caso di metterla in polemica, come sta facendo. L’Ischia giustamente ha buttato a mare la possibilità di fare due successi, perché ha sciupato un sacco di gol. Noi dobbiamo guardare alle cose singole ma alla loro completezza. Questo lo sappiamo. E allora lei sta giustificando tutti”

“Non mi sto giustificando – risponde Buonocore -. Non ho mai detto la mia squadra è stata perfetto e anche quando abbiamo vinto 5 a 2 ho trovato il problema perché io sono così”.

Parliamo di calcio. Guardiamo all’ultime due gare

“Sono preoccupato perché abbiamo perso una partita a Massa Lubrense dove abbiamo fatto poco per quello che siamo come complesso di squadra. Mercoledì scorso per 60 minuti abbiamo potuto chiudere la partita e siamo stati poco cattivi e questa è una cosa che tu continui a ripetere (il dito è puntato ancora contro Di Meglio). E dopo per 10 minuti abbiamo preso un autogol. Non abbiamo letto bene la partita, però è normale che capiti. Ho fatto il calciatore e ci sono dei momenti in una stagione che ti può capitare una situazione simile, ma non ci voleva. Però non deve capitare perché siamo una squadra esperta e dobbiamo leggere la partita e se ci dobbiamo mettere tutti dietro la linea della palla e stare bassi, bisogna anche stare bassi anche se noi andiamo alla ricerca del gol in avanti. Potremo trovare delle squadre che ci possono mettere nella nostra metà campo e dobbiamo stare tutti dietro la linea della palla e difendere tutti e undici. Il concetto è che noi non siamo il Real Madrid. Noi siamo una squadra che va a cercare il gol e che va nella metà campo degli altri e quando troviamo una squadra che ci ribatte colpo su colpo e ci mette dall’altra parte, dobbiamo essere bravi a leggere”.

Sollecitato ancora da Pancrazio Arcamone, Buonocore risponde: “Siamo un po’ scoperti in delle situazioni di gioco, però noi lavoriamo su questa cosa e in una partita ci sono momenti del genere”.

E, finalmente, si parla di Villa Literno.

“Domenica arriva una squadra che fino adesso in campionato ha preso due gol. Una squadra ben organizzata e con tanti giocatori che lavorano con questo allenatore già dall’anno scorso. Una squadra difficile che verrà a fare la sua gara e che va analizzata anche dal punto di vista difensivo. Ha preso due gol, non ne fa tantissimi”

Confermi modulo e formazione?

Domenica avremo Gemito, Florio, Chiariello, Di Costanzo, Mattera, Matute, De Simone, Simonetti, Padin e Trofa”.

Davide in avanti?

“Davide è il giocatore più importante che abbiamo. Per me è un punto di riferimento e deve essere un punto di riferimento. Si, domenica giocherà un po’ più avanti e farà una buona partita. Nelle situazioni che creiamo ci possiamo trovare lui che è uno in area di rigore arriva sempre. Sia fuori, sia più vicino alla porta e mi auguro che riesca, insomma, a fare gol e a sbloccarsi anche lui”

Di Meglio chiude la polemica: “Diciamo anche che tutto questo momento difficile nasce dalla vicinanza delle due gare. Il passo falso della partita di coppa, forse, è anche figlio della sconfitta di Massa Lubrense tre giorni prima. Questo aspetto psicologico l’ha valutato in qualche modo?

“Abbiamo buttato giù una grande occasione, nel senso è che non vinciamo il campionato se non vinciamo a Massa Lubrense, però era una partita alla portata e potevamo avere altri i punti di vantaggio. La sconfitta di coppa dispiace per come abbiamo giocata però il concetto è molto chiaro: siamo una squadra che deve vincere la partita per le occasioni, per le situazioni perché io se fossi un tifoso sarei felice di quello che fa la mia squadra. Non sono un pazzo e se vedo che noi non riusciamo più ad essere così, allora, aspetta un attimo, forse abbiamo sbagliato, ma io non credo che abbiamo o che ho sbagliato strada perché credo che fino a una settimana fa ci siamo divertiti e abbiamo creato parecchio”.