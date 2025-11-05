Siena: tamquam non esset | #4wd

Dopo aver letto la sentenza del Consiglio di Stato sulla vicenda del parcheggio della Siena, che di fatto annulla come viziato da “grave errore percettivo” il precedente dispositivo della sesta sezione del TAR Campania Napoli (quasi come dire, “’e capito na cosa pe n’ata”), ripropongo due aforismi che la mia mamma usava piuttosto spesso: “Ogni impedimento è giovamento” e “Chi è causa del suo mal, pianga sé stesso”.

Se di base le mie riflessioni non fossero condite da perfetta buona fede e rispetto del ruolo di ciascuno, infatti, qualcuno potrebbe insinuare che io parteggi per la società di Santaroni piuttosto che per il Comune di Ischia. Per quel che mi riguarda, invece, io sto dalla parte del paese, della cittadinanza e della necessità di fruire quanto prima di quell’opera, eliminando un cantiere sempiterno che già troppi danni ha arrecato a tutti noi ischitani (ischiapontesi e non), alle nostre attività, al nostro patrimoniale, al nostro turismo e alle nostre stesse vite.

Ecco, così, che “ogni impedimento è giovamento” risulta azzeccatissimo, in quanto la discussione così anticipata del ricorso in Consiglio di Stato (che normalmente richiede tempi piuttosto lunghi per giungere alla sentenza dell’ultimo grado di giudizio amministrativo) consente di giungere in tempi insperatamente brevi alla definizione della vicenda. “Chi è causa del suo mal, pianga sé stesso”, invece, suona alla perfezione per ricordare a tutti, nessuno escluso, che come amava ripetere il mio fraterno amico avvocato Primo Celebrin, a volte è meglio un magro accordo che una grassa sentenza.

Ergo, se ognuno avesse gestito meglio certi rapporti istituzionali, forse non si sarebbe arrivati a questo epilogo decisamente spiacevole e non solo per il privato “mazzolato” dalla giustizia pagando la sua stessa intransigenza, ma anche per il “pubblico”, che di norma dovrebbe accompagnare i suoi amministrati lungo la retta via senza secondi fini, prima di giungere a castigarli impietosamente.

Ciò premesso, oggi quel che mi preme è analizzare i due scenari futuri che potrebbero riguardare il parcheggio della Siena e cercherò di sottoporVeli con la massima chiarezza possibile, tenendo conto che a partire da ieri dovranno comunque decorrere novanta giorni, prima che una delle parti proceda nella direzione prescelta: – scenario 1) l’avvocato Santaroni, con la sua società, piuttosto che perdere per sempre la sua proprietà e dire addio al recupero dei soldi che vi ha investito per la realizzazione del parcheggio, decide di investirne ancora tanti per autodemolire il tutto, ripristinare lo stato dei luoghi (falda termale compresa? Chissà…) e, magari, riportare in essere il parcheggio così com’era prima dell’inizio dell’attuale cantiere.

Ipotesi, questa, a cui personalmente non conferisco oltre il 10% delle possibilità di attuazione. – scenario 2) in mancanza della decisione di Santaroni di cui al punto 1 entro i novanta giorni, il Comune di Ischia adotta una delibera di consiglio comunale per definire l’acquisizione al patrimonio comunale dell’intera proprietà, farsi autorizzare dalla Soprintendenza la conservazione e il completamento delle opere con eventuali prescrizioni relative agli abusi che ne hanno provocato il sequestro e, nel minor tempo possibile, mettere il nuovo parcheggio a disposizione della collettività. In soldoni, questa (e solo questa) è l’attuale realtà dei fatti! E checché se ne dica, nessuno può fare altro.

Così come finora noi cittadini siamo stati spettatori passivi di tutta la vicenda, limitandoci in pochi ad esprimere sempre e incondizionatamente il nostro pensiero, adesso è il turno delle parti in causa di applicare sic et simpliciter la sentenza, ciascuno secondo i propri diritti, doveri e valutazioni di opportunità, ma nella consapevolezza che stavolta, comunque vada, per il parcheggio della Siena, la tanto agognata “parola FINE” è veramente a portata di mano.