SIENA-GATE Enzo Ferrandino caccia Paolo Ferrandino

“Preso atto del venir meno del rapporto fiduciario con il predetto nominato Assessore con la conseguenza che occorra procedere alla revoca del provvedimento di nomina ad Assessore comunale del Geom. Paolo Ferrandino” è questo il senso del decreto di revoca della nomina assessorile che è apparsa sull’albo pretorio del comune di Ischia.

Alla base della scelta di revocare la nomina assessorile di Paolo Ferrandino c’è tutta la vicenda che riguarda il parcheggio della Siena e le scelte dell’amministrazione di comunale di voler tenere il punto sulla decisione assunta dagli uffici negli ultimi mesi e che hanno portato al sequestro del maxi cantiere all’ingresso di Ischia Ponte.

La giunta che si è svolta ieri mattina è stato il secondo round. Il primo si era tenuto all’indomani della decisione di affidare a Bruno Molinaro la difesa dell’ente nei confronti di Santaroni e della Turistica Villamare. Una scelta che non era piaciuta all’assessore e che aveva avuto un confronto chiaro, ad alta voce e con la giugulare rossissima.

Dopo la presentazione del ricorso al TAR di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa – in anteprima – e dei missili della difesa di Santaroni, l’amministrazione del comune di Ischia ha deciso di mantenere la stessa linea dura contro i proprietari (e non solo) del parcheggio non costruito!

La delibera dello scontro finale è stata la numero 35 del 10 maggio tirata fuori con un colpo da maestro dal sindaco, dopo quelle presentate dal Segretario. Lo scontro tra Enzo e Paolo è poi continuato per oltre un’ora durante un confronto finito a “chi sono io e chi sei tu”. Tuttavia non c’è nessun terremoto politico. Conoscendo i nostri, Enzo Ferrandino conutinuerà – per parecchio – con una giunta con un assessore in meno senza alterare nuovi equilibri. Anche perché, è chiaro non c’è nessuno che ha la velleità di andare in giunta e, soprattutto, non c’è nessun equilibrio da mantenere. Gli altri hanno la loro biada nella mangiatoia e stanno bene così. La revoca di Paolo è fine a se stessa e a se stesso.