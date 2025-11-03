SIENA, È FINITA. IL CONSIGLIO DI STATO: IL PARCHEGGIO È ABUSIVO

Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine alla vicenda del parcheggio della Siena. Con la sentenza n. 8529 del 3 novembre 2025, la Settima Sezione ha accolto l’appello del Comune di Ischia e ribaltato la decisione del TAR Campania, confermando che l’opera è abusiva e va demolita.

Secondo i giudici, le strutture realizzate in località Siena sono state costruite “in totale difformità dagli originari titoli abilitativi e in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica”, in un’area classificata come “Protezione integrale”. La SCIA, aggiunge la sentenza, “non può costituire titolo idoneo alla realizzazione di un intervento vietato dal vincolo paesaggistico” e “in assenza di autorizzazione è inefficace, tamquam non esset”.

La decisione chiude definitivamente il fronte amministrativo di una vicenda durata oltre dieci anni. Ora resta solo l’iter penale, ma sul piano urbanistico e paesaggistico la sentenza è definitiva: il parcheggio della Siena, per la legge, non doveva esistere.