SIENA, COUNT DOWN PER LA VERITA’. Il parcheggio affondato da “600 pagine”

Il parcheggio della Siena è l’opera più discussa dell’isola. Un’opera privata che dovrebbe avere un risalto pubblico e che, dopo anni di lavori, sequestri e tempi morti, ora che è arrivata al 95% del suo completamento, si trova a fare i conti con i nodi giudiziari, con le oltre 400 pagine della relazione del CTU della Procura, l’arch. Massimo Lombardi, una ulteriore e dettaglia relazione dell’UTC del Comune di Ischia e un mare di “carte” tra difesa e accusa che metterà a dura prova i giudici della sezione del TAR Campania che dovranno decidere, almeno e solo per ora, il destino dell’opera che sorge all’ingresso di Ischia Ponte.

Un’opera un tempo “benedetta” dal potere locale e ora al centro di uno scontro epocale. Periti, tecnici, consulenti e professionisti vari che raccontano due verità diverse. Due verità di cui, una, però, dovrà per forza cedere all’altra. E lo deciderà il giudice terzo del Tribunale Amministrativo della sezione sesta presieduta dal giudice Santino Scudeller (uno che conosce a menadito le nostre vicende).

Lo abbiamo già detto, il 24 gennaio è il giorno della verità. O meglio, è il giorno dell’udienza, poi staremo tutti in attesa che il tribunale pubblichi prima il verdetto e poi la sentenza. Basterà una parola per capire cosa accadrà. Se nella cella dei apparirà “accolto” avrà vinto Santaroni, se nella stessa cella, invece, apparirà “respinto” avrà vinto il comune Ma attenzione non è detta l’ultima parola. E nonostante la pronuncia del TAR sia esecutiva, nessuno si azzarderà a muoversi prima che si pronunci il Consiglio di Stato. In un caso o nell’altro, quello del 24 gennaio è solo il primo tempo.

Sarà il lavoro del consigliere relatore designato, il dott. Rocco Vampa, altro conoscitore dei segreti isolani, a definire i tre ricorsi che dovrebbero essere riuniti. La pronuncia più importante, quella che segnerà il vero e proprio sparti acque è il ricorso di Santaroni e della Turistica Villamare Spa contro l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune. E’ questo il vero e proprio scoglio da superare.

Mentre tutti gli atti sono segretati fino all’udienza, Il Dispari ha raccolto diverse informazioni che possono servire a comprendere come si sia evoluta la vicenda in questi mesi di “finto” silenzio.

Nonostante siano trascorsi i termini, il Tribunale dovrà esprimersi in merito agli atti che la difesa dell’ente di Via Iasolino ha depositato. Una corposa serie di atti che, nonostante la loro natura “penale”, potranno avere anche un importante peso nel processo amministrativo. Secondo quanto appreso da Il Dispari, infatti, il Comune di Ischia ha reso edotto il TAR anche della perizia di oltre 400 pagine del consulente del Pubblico Ministero e, come detto, di una ulteriore e aggiuntiva relazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ischia che si aggiunge a quella già depositata. E siamo già a quasi 600 pagine senza contare le perizie e le consulenze di parte già presentate e che saranno oggetto della discussione.

Il secondo ricorso che potrebbe essere riunito insieme a quello che vi abbiamo già anticipato riguarda la mancata trasmissione, ad opera del Comune, alla Soprintendenza della istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167 d.lgs. n. 42/04), dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata nel merito, risultando accertati incrementi di superficie e di volume.

Terzo e ultimo, invece, è quello che riguarda l’originaria sospensione dei lavori disposta dalla Soprintendenza a dicembre 2022 e che è stata la miccia che ha fatto esplodere la bomba all’ingresso di Ischia Ponte. Un giudizio, questo, che vede anche intervento “ad opponendum” il Comune in resistenza al ricorso della Turistica Villamare Spa.

PROCURA IN AZIONE. Mentre gli avvocati e i periti lavorano per gli ultimi dettagli da affrontare durante l’udienza dinanzi alla Sesta del TAR Campania, ad Ischia alcune forze di polizia sono state incaricate di notificare alcune elezioni di domicilio. Il verbale di identificazione ed elezione di domicilio è quel documento che la polizia giudiziaria ha l’obbligo di compilare con le informazioni sulla persona indagata per identificarla e per consentire lo svolgimento del processo penale. In poche parole, il primo passo del processo penale e precede la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 c.p.p., contenente la indicazione dei reati addebitati e delle norme violate. Un’attività, questa, parallela al processo amministrativo, che darebbe senso anche al grosso lavoro che la Procura della Repubblica sta portando avanti da tempo e che a breve, considerato i tempi e il deposito della perizia del consulente del PM, potrebbe anche chiudere le indagini e chiedere il rinvio a giudizio dei potenziali responsabili. Nei corridoi della Procura si sussurra che si potrebbe aprire un processo per ulteriori reati e non solo quelli relativi alle opere edilizie non autorizzate. In conclusione, solo per inquadrare il quadro, è opportuno ricordare ai lettori che il Pubblico Ministero titolare delle indagini e che procede è il Dott. Giulio Vanacore. Un altro giudice esperto delle vicende penali dell’isola e che è stato protagonista di alcune e importanti pagine della nostra storia recente e non solo. Vanacore ha operato sotto il coordinamento del Procuratore Aggiunto, il Dott. Pierpaolo Filippelli che attualmente, dopo l’arrivo del Procuratore Gratteri, è passato agli uffici della DDA.

PICCOLE INDISCREZIONI. Essendo atti non ancora disponibili alle parti e, in alcuni casi ancora oggetto di indagine, bisogna muoversi con attenzione. Secondo alcune piccole indiscrezioni trapelate, tuttavia, sembra il lavoro dell’arch. Massimiliano Lombardi abbia smontato le tesi del Prof. Ing. Vincenzo Rispoli e abbia confermato al pubblico ministero alcune “verità” sulla natura dell’opera decisamente fondamentali. Secondo il consulente, infatti, l’opera realizzata alla Siena, oltre alle “violazioni essenziali” contenute nell’ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Ischia che, tra l’altro, ha resistito anche dinanzi al Tribunale del Riesame, ci sarebbero anche alcuni dettagli che minerebbero alla base tutto il “progetto” e tutto quello che è stato realizzato.

VALUTAZIONI POLITICHE. Questo non è il tempo di fare valutazioni politiche e di fare ragionamenti sull’opportunità di alcune scelte perché le stesse avranno tutto un altro significato dopo che il TAR si sarà espresso. Certo, c’è anche la Procura e l’aspetto penale, ma in qualche modo, questa volta, ci potrebbe essere una sovrapposizione. E’ vero, restiamo con il cantiere incompleto, con un parcheggio negato, con un auditorium completato al 100% e con un’infrastruttura vitale per l’economia del comune di Ischia sequestrata. Anche questa è l’Italia!