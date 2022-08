Sicurezza sulle spiagge, un “Coccolino” di affidamento

Il Comune di Forio ha affidato, con un certo ritardo, il servizio estivo di salvataggio nelle zone di mare antistanti le spiagge libere. La determina del rup arch. Gianpiero Lamonica infatti è stata adottata solo il 9 agosto e peraltro, cercando di interpretare alcuni passaggi poco chiari, al momento sembra limitato alla Chiaia.

L’iniziativa era stata approvata a fine maggio dalla Giunta per garantire la sicurezza dei bagnanti, a fronte di ripetuti eventi tragici verificatisi nel corso degli anni lungo la costa foriana. Individuando come oggetto del servizio gli arenili liberi della Chiaia, Cava dell’Isola e Citara. E prevedendone l’istituzione sperimentale per due anni (2002 e 2023), con inizio il 15 giugno e termine il 15 settembre; tutti i giorni senza interruzione dalle ore 10,00 alle 17,00. Ma come detto il primo anno si parte in ritardo.

Il rup Lamonica a giugno ha dunque avviato l’indagine di mercato per individuare gli operatori da invitare alla fase di negoziazione con il criterio del minor prezzo. Entro il termine del 14 giugno sono pervenute due sole manifestazioni di interesse, da “Venere srl” e Rosario Regine, che Lamonica ha provveduto ad invitare. Sta di fatto che entro il termine del 27 giugno, è pervenuta solo l’offerta di Rosario Regine detto “Coccolino”. Ammesso alla fase successiva e l’offerta economica è stata ritenuta congrua. E qui però iniziano i dubbi. In determina infatti Lamonica riporta che Regine ha offerto «un importo di euro 5.900,00 oltre Iva al 22% annui per la spiaggia della Chiaia, pari ad un importo complessivo per l’intero biennio 2022/23 di euro 11.800,00 oltre Iva al 22% per un totale di giorni lavorativi 184».

In un secondo passaggio omette il riferimento alla Chiaia ma nel terzo invece scrive «di affidare il servizio di salvataggio a mare nelle spiagge libere del Comune del Comune di Forio anni 2022 e 2023, alla ditta Rosario Regine… che ha offerto un importo di euro 5.900,00 oltre Iva al 22% annui per la spiaggia della Chiaia….».

Va bene, non è certo la prima volta che le determine richiedono di essere interpretate… Dunque il servizio verrà svolto solo alla Chiaia, dove già opera Rosario Regine, che tra i tanti meriti non può certo avere il dono dell’ubiquità… E Cava e Citara? Peraltro il budget complessivo annuo assegnato dall’Amministrazione a Lamonica ammonta a 18.000 euro oltre Iva. La spesa per quest’anno, limitata a 4.068,70 euro Iva compresa, appare riferita alla sola spiaggia libera della Chiaia e dunque l’affidamento è parziale. Ma siamo ormai a Ferragosto… Lamonica poi chiarisce (si fa per dire…) che per il 2022 il servizio verrà svolto per 52 giorni dal 9 agosto al 30 settembre compreso.