Sicurezza stradale, venditori ambulanti e sicurezza sul territorio: intensificata l’attività della polizia municipale di Ischia

Dopo le attività di controllo necessarie per assicurare il rispetto delle norme anti covid e dopo le attività svolte sul territorio per garantire la sicurezza in modo particolare all’esterno degli istituti scolastici e presso gli hub vaccinali, la Polizia Municipale di Ischia ha ripreso altri servizi di controllo in vista della stagione estiva 2021 ormai alle porte. Nella giornata di lunedì, si è proceduto alla verifica del rispetto dei limiti di velocità sulla via Baldassarre Cossa/svincolo porto attraverso l’utilizzo dell’autovelox.

Sono stati elevati 20 verbali con sanzione amministrativa per eccesso di velocità, a cui si aggiunge un verbale per utilizzo del cellulare alla guida. Già nei giorni scorsi era stata ripresa l’attività di controllo con autovelox che continuerà nel corso dell’intera estate e in diverse strade del territorio.

Nella giornata di oggi, martedì, è stata eseguita una prima attività di controllo sulle spiagge del comune di Ischia (in particolare spiaggia di S.Pietro e spiaggia della Mandra) per contrastare la vendita abusiva di merce lungo i litorali ischitani. Per questa attività, la Polizia Municipale di Ischia si è dotata di un drone che facilita agli uomini della polizia locale l’individuazione di soggetti che svolgono attività illecita. Nei confronti delle persone che svolgevano attività ambulante senza alcun titolo autorizzativo è arrivata non solo la sanzione amministrativa (che va dai 2500 euro ai 15000 euro) ma anche il sequestro della merce e il DASPO, provvedimento di allontanamento che prevede la segnalazione al Questore di Napoli (sezione anticrimine). Come tutti gli altri, pure questo servizio di controllo sarà ripetuto nei prossimi giorni e durante tutto il periodo estivo.

Non mancherà nei prossimi mesi la presenza degli uomini della Polizia Municipale presso l’area portuale anche quest’anno regolata dal dispositivo che prevede lo spostamento delle biglietterie al parcheggio della SS270, così come sarà assicurata la presenza della Polizia Municipale su tutto il territorio per garantire la massima sicurezza ai cittadini ischitani e ai tanti ospiti che visiteranno l’isola.