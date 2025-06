Sicurezza sostenibile nel cuore di Ischia: l’Arma dei Carabinieri a Sant’Angelo

Nel bellissimo borgo di Sant’Angelo ad Ischia, tra vicoli pittoreschi e atmosfere senza tempo, l’Arma dei Carabinieri rinnova la propria presenza con discrezione, vicinanza e uno sguardo al futuro. Una foto pubblicata sul profilo ufficiale Instagram dell’@armadeicarabinieri racconta proprio questo: una tranquilla serata estiva, cittadini sereni e un mezzo d’ordinanza pronto, ma silenzioso.

Una “Topolino” elettrica per servire… con leggerezza

Il piccolo veicolo che si intravede nello scatto è una Topolino elettrica, assegnata alla Compagnia Carabinieri di Ischia e dedicata al punto Carabinieri del borgo. Pensata per muoversi agevolmente nei vicoli pedonali, rappresenta anche un chiaro simbolo di sostenibilità e modernità, perfettamente integrato nel contesto urbano e ambientale di Sant’Angelo. Una scelta pratica ma anche culturale: garantire sicurezza senza disturbare la quiete, rispettando il luogo e chi lo vive.

Il lavoro dell’Arma non si misura solo in interventi, ma in fiducia, in prossimità e nella capacità di esserci, senza farsi pesantemente notare.

Un sincero ringraziamento va ai Carabinieri impegnati a Sant’Angelo e in tutta l’isola di Ischia. La loro presenza discreta ma vigile è il motivo per cui residenti e turisti possono godersi ogni serata in serenità. E quando una foto riesce a raccontare tutto questo, non resta che dire:

Grazie per esserci. Sempre. Buona serata… anche da parte nostra.