Sicurezza a rischio sugli autobus EAV: l’USB Campania chiede la rimozione immediata delle pellicole pubblicitarie sui vetri

L’Unione Sindacale di Base – Lavoro Privato Campania lancia l’allarme sulla sicurezza dei passeggeri a bordo degli autobus dell’EAV e chiede un intervento urgente da parte dell’azienda: via le pellicole adesive pubblicitarie applicate sui vetri, soprattutto in corrispondenza delle uscite di emergenza.

“Questa Organizzazione Sindacale, da sempre sensibile e attenta alle tematiche inerenti la sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri, ha formalmente richiesto all’Azienda EAV la rimozione immediata delle pellicole adesive pubblicitarie apposte sui vetri degli autobus”, si legge nel comunicato stampa diffuso dall’USB.

Il sindacato denuncia come questa pratica, adottata a fini promozionali, possa trasformarsi in un serio pericolo in caso di emergenza. “La superficie vetrata, resa meno frangibile e potenzialmente oscurata dalle pellicole, non garantisce la rapida e sicura rottura in caso di necessità, ostacolando di fatto una tempestiva evacuazione dall’abitacolo”.

L’USB ricorda che esistono normative ben precise in materia di sicurezza, come la UN-ECE R 107 REV 06 e l’articolo 71 del Codice della Strada, che regolamentano l’accessibilità e la visibilità delle uscite di emergenza. “Sollecitiamo i vertici aziendali a non trascurare questa delicata tematica”, è l’appello rivolto ai dirigenti EAV.

Il sindacato sottolinea anche un ulteriore fattore di rischio: le pellicole riducono la visibilità, aggravando la situazione in condizioni di vetri appannati o scarsa illuminazione. “Non si comprende come, in nome di logiche puramente economiche e di marketing, si possa compromettere la sicurezza dei passeggeri”, attacca l’USB.

Da qui la richiesta netta: “Invitiamo l’Azienda a procedere con urgenza alla rimozione di tutte le pellicole adesive che possano in alcun modo ostacolare o ritardare le operazioni di evacuazione in caso di emergenza”.

Una presa di posizione chiara che riporta al centro dell’attenzione un tema spesso trascurato: la sicurezza non può essere sacrificata in nome della pubblicità.