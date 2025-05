Sicurezza a bordo: al via la sperimentazione delle body cam per il personale EAV

La sicurezza del personale EAV fa un passo avanti con l’introduzione, in via sperimentale, delle body cam: piccole videocamere indossabili che i dipendenti della Protezione Aziendale potranno utilizzare per prevenire e documentare eventuali episodi di violenza o minaccia durante il servizio.

Il progetto, in partenza il 1° giugno e valido fino al 30 settembre 2025, coinvolge in una prima fase i lavoratori addetti alla verifica dei titoli di viaggio e al controllo dei varchi, che su base volontaria aderiranno all’iniziativa. Le body cam saranno sempre accese ma non registreranno automaticamente: la decisione di attivare la registrazione sarà lasciata al singolo dipendente, che potrà farlo in caso di pericolo, aggressione o comportamento minaccioso.

Questa nuova misura si affianca a un sistema di sicurezza già articolato, che include impianti di videosorveglianza attivi a bordo dei mezzi e nelle stazioni, oltre alla presenza delle Guardie Giurate Armate. L’introduzione delle body cam è frutto di un accordo con le organizzazioni sindacali e rispetta rigorose norme a tutela della privacy, sia dei lavoratori sia dei passeggeri.

“Si tratta di un ulteriore passo nella direzione della prevenzione e della protezione del nostro personale – fanno sapere dall’Ufficio Stampa EAV –. Purtroppo gli episodi di violenza ai danni dei dipendenti sono in aumento, e riteniamo che dotare gli operatori di strumenti efficaci per gestire situazioni critiche sia fondamentale.”

L’obiettivo a lungo termine, spiegano da EAV, è estendere gradualmente l’utilizzo delle body cam a tutto il personale front-line, nell’ambito di una strategia complessiva che combina tecnologia, formazione e presenza sul territorio per garantire viaggi più sicuri a tutti.

Se i risultati della sperimentazione si riveleranno positivi, la body cam potrebbe diventare un dispositivo standard nelle dotazioni del personale di controllo. Un segnale chiaro: la sicurezza di chi lavora per garantire il trasporto pubblico non può essere messa in secondo piano.