Si sentiva plagiato. Ecco perché Noè Fioretti ha accoltellato Dante Castaldi

Il tribunale ha depositato le motivazioni della sentenza con la quale ha condannato con rito abbreviato Noè Fioretti alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e al pagamento di una provvisionale di 50.000 euro. Per la coltellata inferta al cugino poco meno di un anno fa e che gli era costata l’accusa di tentato omicidio: «Perché. sferrando un fendente con un coltello con lama di cm 10×2 nell’addome del cugino Castaldi Dante, con veemenza tale da perforare il sottostante colon e indirizzando la lama verso l’alto così lacerando la sovrastante cupola diaframmatica e la pleura, provocava al predetto “ferita da punta e taglio alla base dell’emi costato sinistro con fuoriuscita delle anse intestinali”, ferite che richiedevano un intervento chirurgico di urgenza con laparotomia esplorativa e di drenaggio toracico sinistro presso l’Ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, così attingendo parti vitali del corpo e, quindi, compiendo atti idonei. diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del Castaldi, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà, segnalatamente per l’intervento del padre del Castaldi, che gli prestava soccorso e per la tempestività delle cure prestategli dai sanitari dell’Ospedale di Lacco Ameno».

Un’accusa che ha retto nel giudizio di primo grado, dove l’imputato è stato difeso dagli avvocati Michele Calise e Giuliano Di Meglio, mentre il cugino, costituitosi parte civile, dall’avv. Vincenzo Aperto.

LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI

Il collegio ha ricostruito cosa è successo tra Noè Fioretti e Dante Castaldi il 30 novembre 2021. Un pomeriggio di normalità, in un cortile condiviso tra parenti. Due cugini. Due giovani in cerca di equilibrio e che fino a poco prima erano stati amici e complici di tante avventure. Due famiglie le cui vite procedevano parallele e che si sono ritrovate su sponde opposte e distanti per proteggere i propri figli. Costrette, la prima a difendere Noè, la seconda a difendere Dante.

Nel tardo pomeriggio del 30.11.2021 – ricostruiamo i fatti – ai carabinieri della Compagnia di Ischia giungeva una segnalazione relativa alla presenza, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno, di un uomo (Dante Castaldi) in “codice rosso” a causa di una ferita da arma da taglio all’addome. Nessuna allerta al 118, nessuna autoambulanza, solo un trasporto d’urgenza realizzato con un’auto privata.

Dante Castaldi, in imminente pericolo di vita, veniva immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico perché in seguito ad una ferita da punta e taglio alla base dell’emicostato sinistro c’era stata la fuoriuscita delle anse intestinali ed era sottoposto ad un intervento chirurgico di urgenza di laparotomia esplorativa e al successivo drenaggio toracico sinistro. Dalla sala operatoria del Rizzoli, il paziente usciva in prognosi riservata. E solo dopo qualche giorno, migliorate le sue condizioni, poteva essere sentito dagli investigatori.

La dottoressa Scherillo, interrogata dai carabinieri, dichiarava che il paziente le aveva riferito che l’autore del violento gesto era stato il cugino, Noè Fioretti. I militari presenti presso il Pronto Soccorso identificavano nel padre di Fioretti, l’autore del trasporto salva vita che, dopo aver mostrato l’auto sporca di sangue, confermava ai militari che l’autore del ferimento era stato proprio il figlio Noè.

Due famiglie distrutte e due futuri, quello di Dante e quello di Noè che si incrociavano per l’ultima volta in un destino che nessuno aveva mai pensato e ipotizzato.

LA COLLABORAZIONE CON I CARABINIERI

I carabinieri si recavano a Forio presso l’abitazione dell’imputato che, essendo in evidente stato di agitazione e in compagnia della madre e della sorella, immediatamente confessava di aver colpito il cugino e conduceva i militari nel luogo dove aveva occultato l’arma, un coltello di 22,5 cm e una lama di cm 10×2 circa. Una collaborazione, questa, che avrà un ruolo importante anche nella definizione del processo e nella quantificazione della pena. Ai carabinieri Fioretti rilasciava la sua prima versione dei fatti e raccontava di aver reagito ad un’aggressione subita dal Castaldi con un’asse di legno e, trasportato anche lui al Rizzoli gli veniva diagnosticato «traumatismo della testa non specificato (ematoma con lieve escoriazione superficiale in regione temporale dx) senza prognosi».

Ristretto ai domiciliari, la misura veniva confermata dal gip e all’interrogatorio di convalida confermava i motivi accennati ai carabinieri all’atto del fermo sul perché avesse voluto avere un incontro chiarificatore con il cugino, poi degenerato. Un rapporto che per lui era diventato opprimente e da cui voleva liberarsi.

Una ricostruzione che emerge dalla motivazione della sentenza, in cui si ripercorrono le indagini svolte dai carabinieri: «Al fine di ricostruire la precisa dinamica degli accadimenti, venivano escussi, in sede di sommarie informazioni, i genitori del Fioretti e del Castaldi. In particolare, dalle dichiarazioni rese dalla madre e dal padre dell’imputato è emerso che il Fioretti e la parte offesa erano stati trovati intenti a litigare: più precisamente, secondo quanto affermato dai genitori del Fioretti, lo stesso tentava di difendersi dall’aggressione condotta nei suoi confronti dal Castaldi, che brandiva una spranga di legno».

DICHIARAZIONI DIVERGENTI

Passando a quanto dichiarato dal Castaldi: «Parzialmente diversa risulta la dinamica degli eventi così come ricostruita dalla parte offesa, ascoltata quale persona informata sui fatti: invero, il Castaldi affermava che, il giorno 30 novembre 2021, il Fioretti – recatosi presso l’abitazione del la madre del Castaldi – comunicava al cugino la volontà di interrompere il rapporto di amicizia che da sempre aveva caratterizzato la loro relazione. A quel punto, tra i due nasceva un alterco verbale che trascendeva in minacce e spintonamenti, fino al momento in cui il Fioretti estraeva un coltello dal proprio giubbino e lo puntava contro il Castaldi, che – al solo fine di allontanare il cugino e di preservare la propria incolumità- afferrava a sua volta una tavola di legno». Precisando però che il Fioretti si sarebbe procurato le lesioni lievi inciampando mentre correva.

Il tribunale ha quindi analizzato la spiegazione fornita dal Fioretti: «L’imputato, in sede di spontanee dichiarazioni, aveva riferito che gli ottimi rapporti che da sempre avevano caratterizzato la relazione tra lo stesso ed il cugino Castaldi, si erano recentemente incrinati da quando il Fioretti aveva compreso di essere stato plagiato dal cugino, dal quale aveva deciso di gradualmente di emanciparsi. Il Fioretti affermava che, comunicata la decisione al cugino, quest’ultimo – dopo alcuni tentativi di riavvicinamento – aveva iniziato ad ingiuriarlo ed a minacciarlo di morte, per poi colpirlo più volte con un’asse di legno; a quel punto, nel tentativo di difendersi, il Fioretti dichiarava di aver estratto il coltello di cui era in possesso e di aver effettivamente colpito il Castaldi».

NON REGGE LA LEGITTIMA DIFESA

Ricostruzioni contrapposte che i giudici hanno dovuto vagliare per giungere a una conclusione sulla gravità della responsabilità del Fioretti: «Quanto asserito dall’odierno imputato – ovvero di essere stato più volte percosso sulla testa dal cugino con la menzionata asse – non trova adeguato riscontro probatorio, apparendo poco credibile e contrastante con le risultanze dei referti medici agli atti (specie dal referto di Pronto Soccorso del 30.11.21) da cui non emerge nulla di rilevante, se non delle lievi escoriazioni, difficilmente percepibili ad occhio nudo, e del tutto incompatibili con la dinamica descritta dall’imputato».

Ritenendo credibile quanto riferito dal Castaldi: «Nel caso in esame la persona offesa ha reso dichiarazioni precise e coerenti, fornendo una ricostruzione dei fatti e dei rapporti di conoscenza esistenti con l’imputato.

In primo luogo, ricostruiti in tal modo gli avvenimenti, il Tribunale esclude possa trattarsi di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa, come prospettato dal difensore dell’imputato: rileva il Collegio, che la reazione del Fioretti, avvenuta quando la leggera colluttazione era già conclusa, non trovava fondamento in alcuna offesa ingiusta ed attuale da cui difendersi».

Un ragionamento che ha fatto ritenere sussistente il tentato omicidio: «Orbene, ritiene il Tribunale che nel caso in esame la volontà di uccidere dell’imputato possa essere desunta dalle modalità di realizzazione della condotta delittuosa e dalle circostanze di fatto così come ricostruite alla stregua degli elementi probatori acquisiti, con quel grado di certezza necessario a fondare un giudizio di penale responsabilità, in quanto la condotta posta in essere dall’imputato – sulla base del giudizio ex ante ed in concreto che si impone in ipotesi di tentativo – può definirsi idonea e diretta in modo non equivoco a provocare la morte della vittima».

IL COLTELLO IN TASCA

Una conclusione corroborata dalle risultanze a cui era giunto il perito del pubblico ministero sulla natura e la gravità della ferita. In sostanza per i giudici l’imputato era consapevole che la coltellata sferrata poteva rivelarsi mortale: «Ciò posto, nella fattispecie in esame, non può revocarsi in dubbio che il Fioretti Noè si sia rappresentato l’evento morte come altamente probabile, non limitandosi ad accettarne il relativo rischio, ma lo abbia effettivamente voluto, quantomeno nelle forme del dolo alternativo.

Determinanti sono in proposito plurime considerazioni: in primis, la circostanza che il Fioretti si fosse recato dal cugino, con cui intendeva confrontarsi sul loro rapporto, portando con sé un coltello: inoltre, l’idoneità di tale arma utilizzata, anche avuto riguardo alle modalità con la quale è stato inferto il colpo alla persona offesa, in quanto, tenuto conto del fatto che il coltello aveva una lama lunga non più di 10 cm., la circostanza che l’imputato abbia cagionato alla vittima seppur con un solo fendente, una ferita tanto profonda da determinare non solo la lacerazione della parete addominale, ma anche la fuoriuscita delle anse intestinali (trapassando indumenti spessi e la muscolatura della parete addominale), fa desumere che il colpo sia stato sferrato con particolare violenza, chiaramente sintomatica della volontà omicida dell’imputato».

La pena inflitta al Fioretti, cinque anni e quattro mesi, è stata così motivata dal tribunale: «Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, non si ritiene sussistente l’attenuante della provocazione, dal momento che, risultando la reazione del Fioretti del tutto inadeguata rispetto alla condotta posta in essere dalla parte offesa, verrebbe meno il nesso causale che dovrebbe avvincere le due condotte, e che deve escludersi in presenza di una tale macroscopica sproporzione. Si ritiene possano essere, invece, riconosciute all’imputato, per adeguare la pena al fatto di reato commesso, le circostanze attenuanti generiche, anche avuto riguardo alla incensuratezza dell’imputato, nonché all’atteggiamento più che collaborativo da lui assunto sin dai primi rilievi delle Forze dell’Ordine».