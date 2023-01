Si sente male a bordo, la corsa in traghetto verso Procida

Quello che è successo ai passeggeri del traghetto Caremar delle 19.30 si ricorderà per tanto tempo. Mentre si era in navigazione, un passeggero si è sentito male. Impossibile il rientro in porto a Porta di Massa e, allora, il traghetto mette a “manetta” e si corre verso Procida dove sono stati allertati i soccorsi. Alle 20:27, l’arrivo nel porto di Procida.

Alle 20.34 i medici sono arrivati a bordo e, con la collaborazione degli uomini della Capitaneria di Porto si decide se procedere con lo sbarco e con il prosieguo verso l’isola d’Ischia e il ricovero presso l’Ospedale Anna Rizzoli.

Una corsa che fa onore a tutto l’equipaggio Caremar. I nostri auguri al passeggero di pronta guarigione