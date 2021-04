Si scrive Calise, si leggerà Di Meglio? Svolta per l’impresa simbolo dell’isola d’Ischia

Dalla chiusura di novembre ad oggi quel che ha fatto più scalpore è stata la totale assenza e distacco di istituzioni e imprese locali rispetto all’esigenza di tenere in vita, in qualche modo, il brand e le attività targate Calise. E se qualcuno dovesse mai eccepire che, rispetto alla pigrizia e al menefreghismo degli imprenditori privati, il “pubblico” non è certo tenuto ad occuparsi delle sorti di un’azienda locale in difficoltà, la nostra risposta è già pronta: Calise non è un’azienda qualunque!

E’ il “monumento” più visitato dell’isola d’Ischia, è il giardino di tutti, è il punto d’incontro obbligato di residenti e turisti, è il mix di sapori e momenti che dalla metà del secolo scorso scandisce i tempi, i rituali e le occasioni di tutti noi. E in quanto tale, anche la semplice esortazione di chi è a capo di una comunità al fine di sostenere ogni tentativo utile a salvaguardare Calise e, non ultima, la sua imponente forza lavoro, sarebbe stato ben oltre un semplice atto dovuto.

Messo quindi da parte il silenzio di chi poteva e ha preferito astenersi, lasciando che la sorte di Calise continuasse a rappresentare a lungo l’argomento di discussione comune di tanti isolani e dopo aver accantonato i pur svariati tentativi di alcuni imprenditori della terraferma di speculare su una situazione economica da far tremare i polsi, i rumors hanno abbandonato la piazza, prendendo corpo nella concretezza che ne contraddistingue i protagonisti.

Da Piazza Marina in poi, fulcro storico delle discussioni che riguardano i fatti di rilievo dei casamicciolesi, si è cominciato a parlare seriamente e sempre più insistentemente di quanto stiamo per riferirvi. Da poco più di due settimane la famiglia Di Meglio del gruppo Dimhotels sarebbe scesa pesantemente in campo in un contatto diretto con il cav. Emiddio Calise e le sue sorelle, per esaminare la possibilità concreta di rilevare in toto le attività e gli immobili di Ischia e Casamicciola, facendosi carico della relativa massa debitoria e impegnandosi a riaprirle attraverso la nuova linfa di imprenditori che quando decidono di impegnarsi lo fanno sul serio e perbene. Per quanto insistentemente abbiamo provato ad ottenere conferme dai diretti interessati, il tutto è giustificatamente avvolto da un tombale top secret, ma è altrettanto vero che la notizia non ci è stata neppure smentita e -ne siamo certi- non lo sarà neppure dopo l’uscita di questo articolo.

Accollarsi i debiti in bilancio accumulati dai Calise non è certo impresa alla portata di tutti (si parla di cifre a sette zeri), ma i Patanari non sono nuovi a queste operazioni, che attraverso le loro capacità e l’aiuto dei loro consulenti già in passato gli hanno consentito di avere la meglio, facendosi preferire ad altre realtà possibili concorrenti. E con tutta probabilità, non è certo questa l’operazione economicamente più importante messa a segno dalla famiglia Di Meglio, che -va ricordato- nel 2010 acquisto l’attuale Hotel Re Ferdinando (l’ex Jolly Hotel) per ben quarantacinque milioni di euro. Ma se andasse realmente in porto l’operazione Calise, i Patanari avrebbero sì il merito di essere stati gli unici a riuscire in un’impresa improba da cui tutti, nei fatti, si sono tenuti alla larga, ma andrebbero a porsi seriamente in discussione in un settore che non è certo il loro core business, ma che metterebbe a dura prova la loro capacità organizzativa, finanziaria e imprenditoriale. In altre parole, la sfida tra le sfide.

Nel caso Calise, ai Di Meglio non toccherebbe solo riempire posti letto (impresa, questa, in cui hanno saputo consolidarsi come primo gruppo alberghiero ischitano per capacità ricettiva, numero di strutture di proprietà e dipendenti), ma tenere alto il buon nome di un brand che per quanto ridotto gradualmente alla chiusura dai problemi contingenti, è sempre stato sinonimo di qualità, eleganza e buon gusto, in un settore che di certo non appartiene loro per antonomasia. Basteranno ancora pochi giorni, per quanto ne sappiamo, per capire se i Calise e i Di Meglio riusciranno a stringersi definitivamente la mano e se i mitici cancelli in ferro battuto verde di Via Antonio Sogliuzzo (racchiudenti in modo simbolico gli ingressi di Via Iasolino, Piazza Marina e Via Eddomade) torneranno a spalancarsi presto per la gioia di tutti noi.