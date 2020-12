Si ride a Napoli, si piange a Milano | #4WD

Napoli e Inter terminano il proprio girone di coppe europee esattamente agli antipodi: gli azzurri di Gattuso qualificati al primo posto, i nerazzurri di Conte fuori dalla competizione da pessimi ultimi.

In questa fase va considerato non solo lo stato di forma di entrambe le squadre ma anche la considerazione dei rispettivi obiettivi di stagione. Insigne e compagni continueranno a dire la loro in tutte e tre le competizioni; Lukaku e i suoi, invece, punteranno dritti dritti verso uno scudetto che resta, di fatto, l’ultima chance percorribile. In tal senso, al Napoli vanno riconosciuti i meriti di un progressivo miglioramento della tenuta di gioco, ancorché qualcosa ancora non va in termini di gestione della partita sia da parte dei calciatori che del tecnico; all’Inter, invece, non si può non rimarcare che le scelte di mercato chieste a gran voce dal suo allenatore non hanno prodotto finora i risultati sperati, mostrando anche mercoledì sera una certa mancanza di incisività e poca voglia di soffrire.

Anche l’atteggiamento dei due allenatori appare totalmente diverso: Conte non è riuscito a nascondere la più profonda delle incazzature, trattando male i giornalisti post-partita e rifugiandosi nelle accuse ad arbitri e VAR. Gattuso, invece, pare sempre più concentrato a difendere i suoi giocatori, sprizzando soddisfazione da ogni poro per il traguardo attuale.

Senza dubbio un vantaggio per l’Inter quello di dover remare in un’unica direzione, ma anche un gravame psicologico non indifferente quello di avere un solo obiettivo per evitare il totale disastro. Per il Napoli, invece, corre l’obbligo di una seria considerazione della rosa a disposizione, laddove elementi come Llorente, Malcuit e Ghoulam in primis sembrano -forse a giusta ragione- non rientrare affatto nei piani di Gattuso, rendendo quanto mai indispensabile almeno un rinforzo difensivo per affrontare adeguatamente un’intensissima seconda parte di stagione.