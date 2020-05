Si parla di crisi turistica? Riecco Ischia in vetrina! | #4ward

Mentre va registrato che il Ministro Franceschini è finalmente giunto alla soluzione che quest’anno in Italia il turismo di prossimità avrà un valore inestimabile, per poi annunciare un contributo a fondo perduto sul calo di fatturato delle imprese turistiche rispetto allo scorso anno (salvo specificare che riguarderà solo quelle al di sotto di una certa soglia di volume d’affari), il Tg1 delle 20.00 di ieri ha ufficialmente bollato l’isola d’Ischia come il simbolo della depressione economica del turismo italiano.

Sì, avete capito benissimo! Un servizio sulla crisi turistica nazionale a causa dell’emergenza Covid_19 andato in onda sul più importante ed ascoltato telegiornale italiano, ha dapprima parlato dell’orientamento del Governo per far fronte ai mancati incassi delle imprese turistiche, diffondendo immagini delle più suggestive località italiane SENZA MAI NOMINARLE SPECIFICAMENTE e dando grande spazio, peraltro, anche a numerosi scorci di Capri. E come preannunciato dalla speaker del giorno, è poi arrivata “l’inviata Isabella Romano, che ci racconta la crisi a Ischia”.

Esatto! Dal 27’43” del counter, alla nostra Isola è stata dedicata una finestra ad hoc, breve ma bastevole a mostrare uno spaccato che tutto lascia trasparire tranne l’ottimismo della ripartenza: uno scenario quasi apocalittico, una specie di calma apparente tra paesaggi semi-deserti, “fraucatori”, hall senza ospiti e parchi termali e spiagge ancora privi di manutenzione, ma col fuoco della disperazione che bolle sotto la cenere di una realtà da troppo tempo mediaticamente indifesa e che potrebbe pagare per questo un prezzo più caro di quello ormai inevitabile.

Gli interventi pur puntuali degli intervistati (Elena Notturno del “Sorriso Resort”, Peppino Di Costanzo dell’Assotermalisti e Fulceri Camerini in rappresentanza degli operatori balneari) non sono purtroppo riusciti a sovvertire il taglio negativo di un’altra rilevante vetrina RAI che non ci porterà alcunché di buono. Anzi…