Si incagliano le ancore. Medmar, la corsa delle 13.30 parte delle 15.11

Giornata complicata per il porto di Pozzuoli. La corsa delle 13.30 da Pozzuoli per Ischia, infatti, è stata bloccata nel porto di Pozzuoli per quasi 2 ore a causa delle ancore incagliate con un traghetto Caremar. Liberare i due mezzi non è stato facile.

Augusto Coppola lo ha raccontato così: “Partenza Medmar 13.30… ore 14.00, ancora incagliati nel porto di Pozzuoli, con le ancore del Caremar. ma non piango ancora… (che periodo di m…). Alle ore 14.39 siamo ancora “incatenati” se non usano la fiamma ossidrica, dormiamo a bordo. Alle 14.59, il traghetto Caremar HA TAGLIATO LA CATENA DELL’ANCORA, ma non è ancora finita. Ora ci dobbiamo liberare da catena e ancora del Caremar… per non trascinarla”.

Alle ore 15.11 la Nave parte per Ischia. Disavventure che si vivono solo a bordo