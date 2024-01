Si fa prestare i soldi, non li restituisce e lo picchia. Il giudice lo condanna a 8 mesi più le spese

Gaetano Di Meglio | Mano pesante del giudice monocratico della Sezione Distaccata di Ischia Mariafranca Palagano, che ha condannato l’imputato Giovan Giuseppe Lucido Balestrieri per lesione personale con le circostanze aggravanti a otto mesi di reclusione, al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile e delle spese legali sostenute dalla vittima Patrick Sirabella, liquidate in 3.619 euro al difensore di Sirabella, l’avv. Antonio De Girolamo.

LA STORIA

Una storia che prende le mosse dal 2013, quando il Lucido Balestrieri aveva chiesto un prestito al Sirabella. La denuncia presentata a suo tempo da quest’ultimo ripercorre passo per passo l’intera vicenda: «Premetto di conoscere da circa sette anni il querelato, che spesso e volentieri incontravo per strada, quasi sempre nelle adiacenze dal Bar Calise di Piazza degli Eroi, e che mi ripeteva ogni volta di essere amico dei miei genitori. Tra di noi non c’è mai stata una frequentazione assidua, ma solo incontri casuali che sono aumentati allorquando per motivi di lavoro (sono parrucchiere) ho iniziato a frequentare il Grand Hotel della Regina Isabella di Lacco Ameno, dove il Lucido Balestrieri lavorava, a suo dire quale “addetto alla sicurezza”.

Qualche tempo prima del maggio 2013 il Lucido Balestrieri Giovan Giuseppe mi confidò di trovarsi in un momento di difficolta economiche e per questo mi chiese più volte di prestargli piccole somme di denaro, fino ad arrivare – in più riprese – alla somma totale di euro 900,00. Io, pensando di potermi fidare di quello che ritenevo essere un lavoratore in temporanea difficoltà, che peraltro si vantava di essere amico di famiglia e che mi assicurava la restituzione in breve tempo, acconsentii alle sue – peraltro modeste – richieste di denaro, a condizione però che mi rilasciasse una scrittura che attestasse l’importo di quanto prestatogli; egli in data 15 maggio 2013 provvedeva senza remore a consegnarmi la ricognizione di debito da lui firmata e timbrata».

TONI MINACCIOSI

Fatto sta che, come raccontato dal Sirabella, quel prestito non venne mai restituito: «Da allora, nonostante miei solleciti, dapprima blandi e fatti quasi in tono scherzoso, essendo appunto il Lucido Balestrieri un conoscente, e poi via via più pressanti quando ho iniziato a comprendere che a nulla servivano le mie sollecitazioni bonarie, a distanza di oltre sei anni questi soldi non mi sono stati ancora restituiti!

Ad ogni mia richiesta il Lucido Balestrieri mi accampava scuse ogni volta diverse, tra le quali un asserito blocco dei suoi conti correnti a mezzo di un’azione giudiziaria intentatagli da terzi, una sopravvenuta carenza di lavoro, l’aver destinato quanto da me ricevuto a pagamenti urgenti ed altre amenità; neppure la mia richiesta di una restituzione rateale dei 900 euro (anche 50 euro al mese) ha mai trovato accoglimento.

Durante la scorsa estate gli ho più volte chiesto di saldare il suo debito, e lui ha detto che aveva una causa in corso e che i conti gli sarebbero stati sbloccati verso la fine del mese di ottobre. Durante tale mese, ogni volta che l’ho incontrato, gli ricordavo tale sua promessa, ma purtroppo senza esito alcuno.

Anzi, successivamente, il Lucido Balestrieri, quasi infastidito dal fatto che io gli avessi più volte ricordato il suo debito nei miei confronti e la scadenza che lui stesso mi aveva dato, mi si è rivolto con toni minacciosi e fare intimidatorio».

LE INGIURIE E LA GOMITATA

E si arriva al giorno dell’episodio che è costato all’imputato la condanna ad otto mesi di reclusione: «Nel pomeriggio di giovedì 29 agosto 2019, intorno alle ore 15,30 circa, mi trovavo a bordo del mio motociclo Honda Sh 150 bianco insieme ad un mio amico, sig. Migliaccio Luciano, col quale stavamo andando a prendere un caffè al bar Calise di Piazza degli Eroi.

Appena ci siamo fermati davanti al bar, ci si è avvicinato il Lucido Balestrieri Giovan Giuseppe, il quale – approfittando della circostanza che, data l’ora e la calura estiva di fine agosto, la piazza era del tutto deserta – ha iniziato a provocarmi profferendo frasi del tipo “sappi che io a te non ti darò niente”, riferendosi con tutta evidenza al fatto che un anno fa gli avevo inviato, per il tramite del mio legale, anche una formale diffida per intimargli di restituirmi la somma di euro 900,00 che gli avevo prestato a più riprese nell’anno 2013 (pensando di potermi fidare di quello che ritenevo essere un amico di famiglia, e che mi assicurava la restituzione in breve tempo) e che – nonostante i miei ripetuti solleciti – non mi è stata ancora restituita!

Pronunciata tale frase con fare provocatorio, non avendo ricevuto alcuna reazione da parte mia, il Lucido Balestrieri mi ha repentinamente sferrato una gomitata, colpendomi al volto, dopodiché ha tentato di colpirmi anche una seconda volta, ma senza riuscirvi poiché ho parato il colpo, proteggendomi col braccio destro!

Non pago ha continuato ad ingiuriarmi ed offendermi, per poi rivolgersi anche al Migliaccio pronunciando la frase “Vedi con chi te la fai perché questa è mala gente!”, quindi si è allontanato velocemente a bordo del suo scooter.

Poiché il dolore al volto ed al collo non accennava a diminuire, nella stessa serata mi sono recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale A. Rizzoli per essere sottoposto alle cure del caso, come da referto che allego in copia.

Migliaccio ha confermato tale episodio nel verbale di assunzione d’informazioni reso il 5 settembre al mio difensore».