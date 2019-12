SI E’ DIMESSO IL MINISTRO FIORAMONTI

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro Lorenzo Fioramonti ha rassegnato le sue dimissioni con una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

La decisione sarebbe legata alla mancanza nella Manovra di fondi per la scuola, l’Università e la ricerca, per cui già dai primi giorni del suo mandato aveva chiesto risorse per 3 miliardi di euro.

