Si è conclusa la crociera odissea di Riccardo Cioffi e Davide Barbieri

Ida Trofa | Come sempre si dice in queste circostanze, tutto è bene quel che finisce bene. Sono rientrati dopo 10 giorni di ansia, attese e una vacanza vissuta a metà, i due ischitani vittima delle restrizioni COVID e della partenza anticipata delle nave da Crociera.

Sono rientrati, soprattutto, dopo essersi sottoposti ad un tampone valido per l’imbarco di viaggio i due cittadini giramondo di Casamicciola Terme.

Si è conclusa, così, lo scorso primo febbraio la crociera / odissea dei coraggiosi viaggiatori Riccardo Cioffi e Davide Barbieri. I due erano rimasti bloccati in un covid center dopo che la nave su cui avrebbero dovuto trascorrere le vacanze era salpata in anticipo lasciandoli in balia delle scadenze dei tamponi molecolari obbligatori per i passaggi di viaggio. Una vacanza a Dubai fermata sul più bello a causa del meteo e del green pass “rafforzato”.

Un sogno interrotto da vivere sulla MSC Virtuosa sospeso a poche miglia da Dubai: «Con tre vaccini fatti e i Tamponi, la nave è partita prima e ci ha lasciato senza comunicazioni. Per fortuna poi la macchina burocratica si è riattivata e siamo ripartiti per le vacanze.ma che cosa assurda!».

Eppure il duo Cioffi-Barbieri dopo il rientro rocambolesco sull’isola giura di essere pronti a ripartire al più presto: «Nonostante i disagi e i contrattempi dopo il rientro sull’isola non vedo, comunque, l’ora di ripartire.

Dobbiamo riprendere a viaggiare e muoverci, non si può restare fermi ed imbalsamati dalla paura» ha commentato Ricardo Cioffi al rientro nella sua Casamicciola. Con i due casamicciolesi i passeggeri bloccati nel covid center a Doha in attesa che la diplomazia smuovesse le acque erano circa 30. Un viaggio di piacere che si era trasformato in un mezzo incubo, fra imbarchi saltati voli e lunghe attese al gate e agli sportelli in aeroporto e la frenetica ricerca di un molecolare che potesse dare il lascia passare per riprendere a muoversi evitando l’isolamento fiduciario.

I viaggiatori hanno dovuto attendere che venisse deciso il loro destino e stabilite le regole per farli ripartire prima di lasciare la quarantena fiduciaria.

Poi la ritrovata liberata e la “libera” circolazione. Questi sono ormai gli imprevisti all’ordine del giorno a cui va incontro chi sfida la pandemia pur di rispondere a vistare il mondo e godersi una meritata vacanza, ma anche semplicemente di chi è costretto a muoversi e viaggiare per necessità”.

Al loro ritorno, comunque, Riccardo e Davide, hanno sfoggiato un’abbronzatura d tutto rispetto…