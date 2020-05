Si continua col fumo: altro che aiuti! | #4WD

Non sono d’accordo con chi scrive che il Governo abbia compiuto sforzi immani per aiutare privati e imprese italiane ad affrontare gli effetti dell’emergenza Covid_19. E aggiungo, dopo aver visionato buona parte del Decreto Rilancio, che oltre ad aver perso ancora una volta la più ghiotta delle occasioni di eliminare la piaga degli immobili abusivi, rilanciando l’importante comparto dell’edilizia, riqualificando il territorio e mettendo un circolo una preziosa circolazione di danaro liquido, Conte e compagni hanno capziosamente varato certi provvedimenti, proprio per aumentare il fumo negli occhi e gravare meno possibile sulle casse dello Stato.

Premesso che, come si suol dire, “figli piccoli guai piccoli, figli grandi guai grandi”, gli interventi a fondo perduto previsti dall’ultimo decreto riguardano esclusivamente le aziende entro i cinque milioni di euro di fatturato annuo. Ergo, quelle più grandi si fottano pure, ma quelle beneficiate… fino a che punto lo saranno realmente? Un esempio: un’azienda che rientra tra i quattrocentomila e il milione di euro, prenderà il 15% di contributo sulla differenza tra il fatturato di aprile 2019 e quello di aprile 2020, sempre a patto che quest’ultimo non sia superiore a un terzo del precedente. Immaginate, pertanto, che dai 30.000 euro dell’anno prima, l’azienda passi a 6.000 attuali: il contributo sarà pari al 15% su 24.000, cioè 3.600 euro. Quindi, ancora una volta, acqua che non disseta. Ma prendiamo il caso di Ischia e dei suoi alberghi, nucleo vitale di circa il 70% degli occupati locali: la maggior parte delle grandi strutture supera i cinque milioni di euro di fatturato. E considerato che al momento non v’è traccia di erogazione né dei finanziamenti a tasso agevolato previsti in proporzione al fatturato né delle indennità di cassa integrazione, men che meno dei sussidi regionali, la sopravvivenza dei dipendenti sarà subordinata al buon cuore dei singoli datori di lavoro.

Buona fortuna a tutti!