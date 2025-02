Si conclude con successo la prima edizione di “Vetrine in Festa” a Ischia

Si è conclusa con grande partecipazione la prima edizione del concorso “Vetrine in Festa”, organizzato dall’AICOM Isola d’Ischia in collaborazione con il Comune di Ischia, nell’ambito delle manifestazioni natalizie.

L’iniziativa ha coinvolto numerosi esercizi commerciali dell’isola, con l’obiettivo di valorizzare il decoro urbano e stimolare la creatività dei commercianti nel periodo festivo.

Le finaliste e il successo della competizione

Sei le attività commerciali che si sono distinte, conquistando un posto tra le finaliste: Massaggeria Onda (C.so Vittoria Colonna 18), Scaglione Historical (Via A. De Luca 111), Bimbi Belli (Via E. Cortese 4), PJ (C.so Vittoria Colonna 196), Bar Pasticceria Dolci Fantasie (Via delle Ginestre 21) e Myosotis1955 (Via Roma 34)

Grazie alla diffusione sui social media, la competizione ha ottenuto un notevole riscontro, con oltre 12.000 voti espressi tramite “like”. L’ampia visibilità ha reso l’iniziativa un successo non solo locale, ma anche nazionale e internazionale, rafforzando l’attrattiva turistica di Ischia.

La giuria di qualità e i criteri di valutazione

Per decretare il vincitore, AICOM ha istituito una giuria composta da personalità di spicco del panorama culturale e giornalistico: Salvatore Ronga, Annamaria Chiariello, Enrico Buono, Salvi Monti, Maria Pilato, Pasquale Raicaldo, Gaetano Ferrandino (giornalista) e il nostro direttore Gaetano Di Meglio. Le vetrine finaliste sono state valutate in base a originalità, creatività, coerenza con il tema natalizio e impatto visivo. La giuria ha avuto il compito di confermare o ribaltare le preferenze espresse dalla votazione popolare.

La classifica finale

Dopo un’attenta valutazione, la giuria ha decretato la seguente classifica: Scaglione Historical (37 voti), Bar Pasticceria Dolci Fantasie (30 voti), Myosotis1955 (28 voti), Bimbi Belli (27 voti), PJ (25 voti), Massaggeria Onda (21 voti)

Marco Larsapata, AICOM: “Soddisfatti dalla prima edizione, pronti a replicare l’iniziativa a Pasqua”

“Le considerazioni – ci ha detto Laraspata – sono molto positive. Abbiamo avuto la dimostrazione che, se l’associazione e l’amministrazione propongono nuove iniziative, i commercianti rispondono con grande partecipazione. Questo concorso ha generato un sano spirito di competizione tra i negozianti, spingendoli a valorizzare le proprie vetrine per il periodo natalizio.

La grande affluenza di voti online dimostra quanto il pubblico abbia apprezzato l’iniziativa. Questa prima edizione di ‘Vetrine in Festa’ ha e avrà l’intento di valorizzare il contesto urbano. Un territorio gradevole attira sia turisti che residenti, incentivandoli a vivere e prendersi cura dell’ambiente circostante. Allo stesso modo, se un negozio o una catena di negozi continua a operare in una località, si preservano anche altre istituzioni locali come scuole, squadre sportive e il tessuto commerciale cittadino. La società, e in questo caso noi di AICOM, deve essere disposta a investire nel decoro urbano, così come si finanziano le aree verdi. Il nostro Comune e la nostra isola necessitano di una politica di valorizzazione condivisa, che sappia sostenere la comunità e le aziende nel miglioramento della qualità degli spazi pubblici. AICOM, con tutto il direttivo, ha deciso di perseguire questo obiettivo, dando l’esempio anche con le proprie forze, dimostrando che la collaborazione con l’amministrazione comunale porta a risultati tangibili.”

Pietro Scaglione, vincitore della prima edizione con Scaglione Historical: “Un premio dedicato ai nostri collaboratori”

“Siamo favorevoli a iniziative come questa, che ci stimolano a rendere più accogliente e festoso il periodo natalizio. Dedico questo premio ai nostri collaboratori, che con impegno e creatività curano le vetrine non solo a Natale, ma durante tutto l’anno.”

L’obiettivo di “Vetrine in Festa” non è solo premiare la creatività dei commercianti, ma anche promuovere il senso di comunità e il valore del contesto urbano. Come sottolineato dagli organizzatori, un ambiente accogliente e curato non solo attira turisti, ma contribuisce anche al benessere dei residenti, incentivando la permanenza dei giovani e la crescita delle attività locali.

Alla luce dell’entusiasmo riscontrato, AICOM e l’amministrazione comunale stanno già valutando una seconda edizione del concorso già nel periodo di Pasqua e coltivano anche l’obiettivo di renderlo un appuntamento fisso del Natale ischitano.