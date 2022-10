Si agli autovelox. No alle proteste

Gaetano Di Meglio | Non abbiamo nessun dubbio. Prendiamo posizione chiara e netta: si agli autovelox. Si al limite di velocità. Si a maggior controlli sulle nostre strade. Si ad una sorta di safety car durante le notti!

Partendo da questa precisione, ben chiara e che non ammette nessun tipo di compromesso, veniamo all’ennesimo attacco di qualcuno a cui piace correre e che se ne fotte dei morti che piangiamo sulle nostre strade.

Un utente ha criticato la scelta del comune di Ischia di attivare gli autovelox fissi sulla Variante Esterna di Ischia e su Via Baldassarre Cossa. Un post social inutile nella sua sostanza, ignorante nella materia e fuori luogo che, però, diventa notizia perché è stato ripostato dal Sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, che ha aggiunto: “SICUREZZA STRADALE. Da sindaco ho partecipato ad almeno quattro funerali di giovani ischitani e porto su di me il peso della responsabilità di queste tragedie. Ritengo che quella della sicurezza stradale sia un’emergenza rispetto alla quale bisogna fare il massimo, senza mezze misure e senza mettersi medaglie. Da anni stiamo cercando di affrontare la problematica (complessa) attraverso varie iniziative.

Gli autovelox fissi e mobili, gli attraversamenti rialzati e illuminati, una prima rotatoria all’ex incrocio dei semafori e la progettazione di una seconda rotatoria a via Fondobosso; e ancora la progettazione per la realizzazione di marciapiedi lungo la SS270 (sopraelevata) per trasformarla da pista da corsa a strada urbana. Abbiamo in cantiere l’installazione di semafori intelligenti in prossimità delle scuole e tanto altro ancora. Sono tante, piccole ma importanti iniziative che tuttavia non possono prescindere da una responsabile e convinta partecipazione di tutti i componenti della nostra comunità senza la quale non potremo mai vincere questa battaglia. L’installazione dei quattro autovelox fissi nel comune di Ischia (che saranno attivati nei prossimi giorni) segue tutti i crismi e le indicazioni della normativa e delle prescrizioni della Polizia Stradale. Per non essere sanzionati basta non eccedere i limiti di velocità. E non vi sarà alcuna tolleranza perché non é più ammissibile vedere auto che viaggiano a 150km/h sulla SS270 (rilevazione fatta durante il test degli autovelox). La sicurezza stradale deve essere una priorità per tutti e non solo per le Amministrazioni”.

Riflessioni giuste e chiare che vanno condivise e sostenute. E’ impensabile poter dare credito al signor nessuno che invoca una sorta di illegalità. Una illegalità che, tra l’altro, offende il ricordo delle vittime, ferisce le famiglie e ci proietta in cono d’ombra di ignoranza e potenziale criminalità che non possiamo accettare!

Anche perché, in questa condizione e leggendo un po’ le polemiche o le proteste di chi non vuole l’autovelox ci verrebbe da dire che, alla fine, non sono gli autovelox ad essere fuori legge e non gli automobilisti che superano i limiti di velocità che, sulle arterie dove sono installati gli impianti di controllo, insistono da anni. E, ciliegina sulla torta, imposti dal codice della strada.