Shoah, Zelensky “L’indifferenza uccide insieme all’odio”

KIEV (ITALPRESS) – “Oggi, come sempre, l’Ucraina onora la memoria di milioni di vittime dell’Olocausto. Sappiamo e ricordiamo che l’indifferenza uccide insieme all’odio”. Lo afferma il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video pubblicato sui social. “L’indifferenza e l’odio – aggiunge – riescono a creare il male insieme. E’ per questo che è così importante che tutti coloro che hanno a cuore la vita mostrino determinazione quando si tratta di salvare coloro che l’odio cerca di distruggere”.

(ITALPRESS).