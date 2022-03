“Sharing free floating”, arrivano i monopattini elettrici

Ida Trofa | Anche il Comune di Casamicciola Terme approva le linee di indirizzo per l’individuazione dei soggetti interessati a svolgere i servizi di modalità di modalità in sharing free-floating con monopattini elettrici sul territorio del Comune di Casamicciola Terme. Ad approvare la proposta un’insolita Giunta al completo (nessun assessore assente) è forse una delle prime volte che accade in questo secondo mandato del sindaco Giovan Battista Castagna.

In ogni caso la proposta è stata approvata e prevede la circolazione di dispositivi di micro mobilità elettrica nello specifico di monopattini elettrici in ambito cittadino da misura tesa a limitare le cause dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane e per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica in linea con gli ultimi indirizzi europei di politiche finalizzate alla diffusione di sistemi di mobilità elettrica con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l’ambiente circostante.

L’amministrazione non dovrà provvedere all’erogazione di alcun contributo economico per l’attività di gestione del servizio relativo ai mono pattini elettrici, ma potrà favorire il buon esito dell’iniziativa attraverso interventi di comunicazione o di promozione legata all’utilizzo dei monopattini elettrici. Gli stessi saranno posizionati in maniera da non costituire intralcio alla circolazione stradale, alla mobilità in generale. Iniziative che muovo in linea con quanto già realizzato in altre realtà che certamente non mancheranno di sollevare polemiche.

Chissà cosa ne penseranno i tassisti locali sempre attenti a non avere tra i piedi concorrenti scomodi. L’auspico è che la presenza di questi mezzi di locomozione alternativi non diventi l’ennesima via per creare discariche di monopattini danneggiati distrutti e abbandonati in ogni angolo del paese e il pretesto per i soliti atti vandalici Made in Ischia.