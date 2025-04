Shani e la figlia tornano a casa, dopo la condanna del compagno termina l’incubo

Nella quiete apparente di Forio d’Ischia, dietro le pareti di un’abitazione ordinaria, si consumava da anni una spirale di violenza domestica che ha trovato il suo epilogo nella sentenza pronunciata lo scorso 7 aprile dal giudice Isabella Iaselli del Tribunale di Napoli. L’imputato, Weliwita Wedage Chamaka Sangeeth Fernando, originario dello Sri Lanka e residente in Italia da oltre tredici anni, è stato riconosciuto colpevole dei reati di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della compagna convivente e madre di sua figlia.

La sentenza non solo condanna il colpevole a sei anni di reclusione con la successiva espulsione dall’Italia e al risarcimento di 50.000 euro alla parte civile, ma segna anche un momento giuridicamente rilevante per la giurisprudenza italiana per aver respinto con fermezza il tentativo della difesa di far valere la cosiddetta scriminante culturale. Centrale in questo percorso giudiziario è stato il ruolo dell’avvocato Michele Calise, che ha assistito la parte civile con fermezza e determinazione, contribuendo in modo decisivo all’affermazione dei diritti della donna offesa.

Il quadro ricostruito dal tribunale è inquietante. La donna, Marian Sriyamalie, conosciuta nel quartiere come “Sciani”, ha sopportato per anni un regime di vita vessatorio fatto di ingiurie, percosse, minacce e privazioni, spesso sotto gli occhi della figlia, testimone impotente di continue esplosioni di violenza. «Ti ammazzo», le urlava il compagno, brandendo coltelli o colpendola con piatti. Le occasioni documentate sono solo la punta dell’iceberg di un’escalation che si protraeva sin dal 2013.

Il 1 gennaio 2025 è stata la data spartiacque. Dopo l’ennesima aggressione, la donna ha trovato la forza di uscire di casa, bussare alla porta della vicina e chiamare i carabinieri. All’arrivo degli agenti, il volto tumefatto di Sciani parlava più di mille parole. Il referto medico ha confermato la gravità delle lesioni, con una prognosi di 21 giorni per trauma cranico e contusioni multiple. Insieme alla figlia, la donna è stata poi trasferita in una struttura protetta.

LA VOCE DELLA FIGLIA: TESTIMONE E VITTIMA

Tra i momenti più intensi dell’intero procedimento, vi è stata la testimonianza della figlia, oggi undicenne. In un racconto composto e lucido, rilasciato alla presenza dell’assistente sociale, ha ripercorso l’intero episodio del 1 gennaio e altri ancora. Ha descritto il padre mentre puntava un coltello alla gola della madre, mentre la trascinava per i capelli, mentre la picchiava sotto i suoi occhi. «Avevo paura che potesse farci del male»”, ha dichiarato. Una paura che aveva imparato a convivere con la quotidianità.

Il suo racconto è stato decisivo, non solo per la ricostruzione dei fatti, ma anche per rafforzare la percezione di una violenza strutturale, sistemica, che aveva intaccato non solo la madre, ma anche lei stessa.

DUE MESI IN UNA CASA RIFUGIO

Se la sentenza del 7 aprile ha segnato un punto fermo nella vicenda giudiziaria che ha visto Weliwita Wedage Chamaka Sangeeth Fernando condannato a sei anni per maltrattamenti e lesioni aggravate, la strada verso la giustizia quotidiana – quella che si vive nei piccoli gesti, nella routine familiare, nella possibilità di dormire nel proprio letto – si è dimostrata molto più tortuosa per le vittime.

A raccontarlo è l’avvocato Michele Calise, difensore di parte civile, che non nasconde l’amarezza per le gravi falle di un sistema che, troppo spesso, costringe proprio le vittime a pagare il prezzo più alto.

«Questa vicenda dimostra ancora una volta come il sistema giudiziario sia ancora carente e lacunoso nella gestione delle violenze domestiche», dichiara l’avvocato Calise. Dopo la segnalazione dell’aggressione del 1 gennaio, la misura cautelare è arrivata solo tre settimane dopo. Un tempo lungo, inspiegabilmente lungo, in cui la donna e la figlia sono state costrette a rifugiarsi in una casa protetta, lontane dalla loro abitazione di Forio, dai legami sociali, dalla scuola, dal lavoro. «Non si è ritenuto – osserva ancora il legale – di procedere all’arresto in flagranza. È questo l’aspetto più triste: pagano sempre le vittime». E non era ancora finita.

A distanza di due mesi dall’arresto dell’imputato, con quest’ultimo già sottoposto a custodia cautelare, madre e figlia continuavano a vivere lontano da casa. Il motivo? Una disposizione del Tribunale per i Minorenni, che ha imposto la permanenza nella casa rifugio, senza un confronto diretto con la Procura ordinaria, già impegnata nel procedimento penale.

Il paradosso è evidente: l’aggressore è in carcere, la casa è libera, ma la madre e la figlia restano sradicate dalla loro normalità. «Una storia d’ingiustizia che è solo all’inizio – ha commentato Calise con amarezza -. Ma ora siamo concentrati su un solo obiettivo: il rientro delle donne alla propria normalità».

Finalmente, con l’emissione della sentenza e la conferma della misura detentiva, è arrivato il segnale tanto atteso. Il giudice delegato ha sospeso il provvedimento che imponeva il collocamento delle vittime in una struttura protetta e ha autorizzato il loro rientro presso l’abitazione di Forio.

Un gesto che, pur non essendo direttamente conseguente alla condanna, ha coinciso con essa. «Per fortuna il giorno dopo la sentenza – precisa l’avvocato Calise – la donna con la figlia hanno potuto fare rientro a casa e tornare alle loro occupazioni. Ma l’evento non è stato una diretta conseguenza della condanna: è stata una semplice e felice concomitanza». Il rientro è stato autorizzato sulla base del venir meno del pericolo per l’incolumità delle due, data la detenzione dell’aggressore e il successivo ordine di espulsione.

LE LACUNE DEL SISTEMA

«La conclusione più bella – afferma Calise – è che finalmente sono tornate a casa». È un’affermazione semplice, quasi banale nella forma, ma potente nella sostanza. Perché dietro quelle parole c’è un mondo fatto di paure, silenzi, incertezze. E c’è il valore profondo del quotidiano, della scuola ritrovata, del lavoro ripreso, della libertà di vivere senza terrore.

Tuttavia, resta l’amarezza per ciò che è accaduto nel frattempo. Resta il dato, freddo e inaccettabile, di un sistema in cui – anche dopo la denuncia – le vittime devono abbandonare i loro luoghi, i loro affetti, i loro ritmi, senza garanzia alcuna di coordinamento tra gli organi della giustizia minorile e ordinaria.

«Serve un intervento normativo – osserva ancora Calise – che imponga un effettivo raccordo tra i diversi rami della giustizia, in modo da evitare che chi subisce violenza sia costretto a subire anche l’inefficienza delle istituzioni».

Questo casi non è solo una vicenda giudiziaria. È un prisma attraverso cui leggere lo stato reale della giustizia italiana in tema di violenza di genere e tutela dei minori. E la sentenza, per quanto chiara e netta nella sua condanna, si inserisce in un contesto dove l’azione giudiziaria deve necessariamente diventare più tempestiva, coordinata, efficace.

Perché una giustizia che arriva con ritardo rischia di non arrivare affatto. E una protezione che sradica chi ha subito, anziché isolare chi ha agito, rischia di ribaltare la logica stessa del diritto. Il ritorno a casa delle due donne è un lieto fine, sì. Ma anche un nuovo inizio. Per loro. E, si spera, per un sistema che sappia, finalmente, imparare dai propri errori.

COLTELLO PUNTATO ALLA GOLA

«Quando ho capito che dovevo scegliere tra mia figlia e la paura, ho deciso che bastava». Così Marian Sriyamalie, per tutti Sciani, ha raccontato ai carabinieri, e poi ai giudici, la sua storia. Una storia che, come purtroppo accade a molte donne, si è consumata lentamente, giorno dopo giorno, dentro le mura di casa, tra le ombre della rassegnazione e il desiderio di proteggere una figlia.

Per anni ha taciuto. Ha nascosto lividi, ha evitato sguardi, ha raccontato agli ospedali di essere caduta. «Avevo paura», ha detto. Paura che, denunciando, le togliessero la figlia, paura di una reazione ancora più violenta del compagno, paura che nessuno le credesse. E così ha taciuto. Fino al primo gennaio 2025.

Quella sera, tutto è precipitato. L’uomo, rientrato a casa dopo aver bevuto e aver accusato forti dolori allo stomaco, si era rifiutato di andare in ospedale nonostante l’intervento dell’ambulanza. Una volta ripresosi, ha iniziato a urlare contro la compagna e la figlia, accusandole di aver pranzato senza di lui. Poi, ha chiesto di vedere il cellulare di Sciani. Lo ha strappato dalle mani della donna e, vedendo un numero che non riconosceva, l’ha accusata di avere relazioni con altri uomini.

Sciani ha provato a spiegare, a mostrare i messaggi, ma lui non ha voluto ascoltare. Il cellulare è finito per terra, spaccato. Poi i capelli tirati, gli schiaffi, i pugni. E infine, il coltello puntato alla gola. «Ti ammazzo», ha urlato davanti alla figlia.

LA TESTIMONE BAMBINA

E’ stata la figlia, oggi undicenne, a raccontare i dettagli più dolorosi. Seduta davanti ai carabinieri, affiancata da un’assistente sociale, ha ricostruito tutto. Con precisione, con lucidità. Ha parlato della madre che veniva trascinata per i capelli in cucina, del coltello afferrato e puntato alla gola. «Lo imploravo di smettere», ha detto. Ma il padre continuava. Quando la madre ha chiesto di essere portata in ospedale, lui ha chiuso la porta a chiave, dicendole di «andare a curarsi in bagno». È stato solo un attimo di distrazione a permettere a Sciani di aprire la porta sul retro e fuggire.

Lei ricorda tutto. Non solo quel giorno, ma anche gli altri. Episodi di violenza vissuti in silenzio. «Una volta stava facendo la doccia e lui le ha tirato un piatto in testa», racconta. «A me ha versato uno yogurt in testa perché non l’avevo messo in frigo. E un giorno mi ha dato un calcio alla testa perché avevo lasciato delle cose sul letto».

Ha avuto paura e lo ha detto chiaramente. «Ho paura che ci faccia ancora male».

LA VIOLENZA QUOTIDIANA

Per Sciani, la violenza non è mai stata un evento, ma un’abitudine. Le parole che usa sono semplici, ma potentissime: «In realtà schiaffi e minacce erano quasi quotidiani». Eppure non ha mai denunciato. Temeva che la figlia crescesse senza un padre, sperava che le cose migliorassero, immaginava che, con il tempo, tutto potesse cambiare. Ma il tempo non basta, quando manca il rispetto.

Racconta che, quando l’uomo rientrava ubriaco, diventava aggressivo. Che la controllava in ogni spostamento, che le mandava messaggi in singalese pieni di insulti e minacce, se tardava a rientrare dal lavoro. Che una volta, a Napoli, l’aveva colpita con una tale violenza da doverle applicare venti punti in testa. Anche in quell’occasione, aveva detto che era caduta.

«Non voleva che usassi i mezzi pubblici», ha raccontato. «Non voleva che mi vestissi in un certo modo. Mi offendeva ogni giorno, anche davanti a nostra figlia. Mi accusava di andare con altri uomini, anche quando uscivo solo per lavorare o fare la spesa».

La sua voce, nel verbale, è quella di chi ha cercato di resistere fino all’ultimo, finché ha capito che era sua figlia a chiederle, con gli occhi, di cambiare le cose. «Ormai è grande – ha detto a una vicina – e non posso permettere che subisca anche lei quello che ho subito io». Quel giorno ha scelto. Ha lasciato tutto, ha bussato a una porta, ha chiesto aiuto. E da allora, la storia ha iniziato a cambiare.

IL RITORNO A CASA

Oggi madre e figlia sono tornate a casa. Il giudice ha autorizzato il rientro dopo la condanna dell’uomo, che resterà in carcere per sei anni e sarà espulso dall’Italia. Madre e figlia possono provare a ricominciare, a ricostruire una vita spezzata dalla paura e dal dolore. Ma il racconto che hanno lasciato nei verbali non è solo una testimonianza per un processo. È un grido. Un monito. Una preghiera che non resti inascoltata. Perché la violenza domestica non è mai un fatto privato. È un problema collettivo. E ogni volta che una donna trova il coraggio di parlare, il silenzio che l’ha protetta diventa finalmente la voce che può salvare molte altre.