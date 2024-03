Shanghai, Pechino, Tokyo, Osaka: l’Asia tour di Edo Messina

Giuseppe Valentino | Ha finalmente realizzato il sogno della sua vita il dj ischitano Edo Messina che annuncia con somma soddisfazione il suo primo tour in Asia. Dopo mesi di duro lavoro debutterà in Cina venerdì notte, in due delle più importanti città asiatiche: Shanghai e Pechino. Ma non finisce qui. Subito dopo, l’instancabile musicista affronterà un viaggio no stop: si dirigerà in Giappone, dove ritorna per suonare nel suo paese preferito, nelle città più iconiche del paese. Grazie alla sua passione, all’impegno costante e ad un sogno che ha sempre perseguito nel nome della musica, Edo, orgoglio isolano, è riuscito ad imporsi nel panorama della musica internazionale conquistando il suo posto nel mondo, abbattendo i confini e le barriere con le sue sole capacità.

Edo, hai finalmente realizzato il sogno della tua vita. Ora ti aspetta un tour no-stop nel continente asiatico

“Si. Ho lavorato duramente per realizzare questo mio progetto. Suonerò la notte di venerdì 8 marzo a Shanghai e, senza nemmeno avere il tempo di dormire partirò immediatamente per Pechino (riposerò un po’ in treno) dove suonerò la notte di sabato. All’indomani, senza sosta, sarò in volo alla volta di un’altra entusiasmante esperienza a Tokyo”.

La locandina del tour porta la firma dei tuoi conterranei

“Da giovane Ischitano ho voluto dare la possibilità a giovani ragazzi dell’isola di collaborare a questo grande evento: coordinati dal fotografo Simone De Sanctis e dai professori dell’Istituto Telese di Ischia, i ragazzi dell’indirizzo Grafico Pubblicitario hanno realizzato il flyer ufficiale del mio tour. Il dragone che nella locandina vedete alle mie spalle, rappresenta l’anno del drago in Cina ed in Giappone, ed è stato realizzato da uno dei disegnatori e tatuatori più competenti che abbiamo in Italia, Vitale Esposito, che ha ottenuto svariati premi nel tatuaggio tradizionale giapponese”.

Raccontaci come andrà in Asia

In Giappone suonerò in parties molto particolari, che in Europa siamo abituati a vedere, anche troppo. Party in stile bdsm, fetish, vestiti in latex. Prima erano di nicchia ora sono all’ordine del giorno, perdendo un po’ il fascino trasgressivo e segreto che c’era prima. Ma appunto in Giappone rimangono ancora veri party trasgressivi, dove c’è ancora un animo, soprattutto perché le persone in questo modo possono “scappare” dalle troppe regole che impone la società giapponese”.

Quello in Giappone però è un ritorno

Si. Il mio tour in Giappone è terminato a dicembre del 2023. Era la seconda volta nel paese in cui prevalgono gentilezza, cultura e istruzione. Penso che noi europei crediamo che ‘l’underground” sia soprattutto in EU, ma cosa significa veramente la parola “underground” oggi? Quello che ho visto in Giappone mi ha davvero riportato al vero mondo nascosto dell’underground. L’Asia in generale mi ha sempre incuriosito, ora di nuovo sotto a lavoro per qualcosa di veramente grande. E allora che la musica sia con te, Edo Messina. Noi saremo qui a fare il tifo per te.

Chi è Edo Messina

Edoardo Messina è nato a Ischia e attualmente vive a Berlino. Fin da bambino ha avuto una grande passione per la musica, studiando chitarra e pianoforte presso una nota accademia locale. Dopo anni di studio, nel 2017 si è diplomato in produzione musicale su “Ableton Live” e “Cubase” e subito dopo “mixing and mastering” presso la “NuT Academy” di Napoli. Nello stesso anno pubblica un EP sulla storica Hydraulix di D.A.V.E. The Drummer e da quel momento la sua visione della techno cambia totalmente. Nel 2022 Edo Messina fonda la sua etichetta “Verbis Diablo”, un’etichetta

Industrial, Noise etc., ricevendo molti consensi dalla scena. Oltre ad aver suonato nelle più importanti città del mondo negli oltre ad aver suonato nelle più importanti città del mondo negli ultimi anni i suoi brani sono stati supportati da artisti famosi come : AnD, Dax J, Dj Rush, Hypnoskull, Gijensu, Richie Hawtin, Rebekah, Shlomo, SNTS, SPFDJ, Slave To Society, Swarm Intelligence, Tommy 47 e molti altri.