Sgorbio Sant’Anna. Concerto jazz in piazza per pochi e diretta tv?

Gaetano Di Meglio | Siamo al 15 luglio e il comune di Ischia riesce, anche quest’anno, a rendersi ridicolo con la Festa di Sant’Anna. Il passato con le gestioni Ronga e affini non sono servite come insegnamento.

Ieri mattina, ad un summit organizzativo presso il Bar Cocò ad Ischia Ponte, la Polizia ha incontrato parte dell’amministrazione comune di Ischia (soprassediamo sull’imbarazzante posizione sostenuta dal consigliere Montagna). Un incontro che non ha prodotto nulla di buono o quasi.

Stando a quanto trapelato, il comune vorrebbe realizzare il tradizionale incendio del Castello Aragonese e lo spettacolo dei Fuochi Pirotecnici ma questo secondo evento, sembra, non trovi d’accordo i tutori dell’ordine. Se Di Vaia e Company hanno come unico pensiero la necessità di spendere questi danari, dall’altro alto, invece, ci sono altri organi dello Stato che si proccupani dei possibili assembramenti e dei pericoli che si possono creare, non solo ad Ischia Ponte.

Una semi festa questa del 2020 che, volendo, se fosse stata organizzata con tempo e con intelligenza, forse, un senso pure lo avrebbe avuto.

Tra norme covid e norme per i pubblici eventi, sembra che la faccenda sia più complessa del solito e, affidata alle mani di Di Vaia e Luca Montagna, la prospettiva è quella che tutti conosciamo.

Tutto in alto mare e con grossi dubbi. Secondo i migliori informati, Di Vaia e Montagna stanno organizzando un concerto jazz che dovrà intonare in diretta le note di Blue Dolphin di Stephen Schlaks sul Piazzale delle Alghe. Un concerto riservato a 300 persone (su prenotazione) che sarebbe trasmesso in diretta tv da varie telecamere.

Secondo i rumors che girano tra gli addetti ai lavori ci sarebbe un accordo sia con la Rai sia con Sky. Il tutto, poi, ad ottobre, dovrebbe essere una puntata dei soliti programmi senza share alle 2 del pomeriggio.

E, nel frattempo, sempre secondo i rumors, dei laser dovrebbero illuminare il Castello Aragonese con il tricolore.

E’ tutto in alto mare, i consiglieri comunali sono uno contro l’altro e, pensare che questo sgorbio di festa, potrebbe costare anche più di 100mila euro in un periodo nero come quello che stiamo attraversando è davvero assurdo.

Tutte le ipotesi vagliate, nel frattempo, restano sospese in attesa della pubblicazione del tanto atteso decreto di domani: quello che chiudere le discoteche e applicare maggior rigore alla movida e agli eventi in generale.

Anche quest’anno per Sant’Anna solo dolori.