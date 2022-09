Sgominata la gang di estorsori e spacciatori tra Ischia e Forio

Paolo Mosè | Daniele Espositore è stato tradotto in carcere perché risponde di cinque capi d’imputazione che il giudice per le indagini preliminari ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza. Stessa sorte è stata richiesta per Ben Mohamed Kebir per tre ipotesi di reato, tutte legate alla detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Per il terzo indagato, Gianluca Rotolo, la misura è stata solo per la ipotesi di tentata estorsione. Per questi ultimi il giudice ha disposto il divieto di dimora in tutti e sei comuni dell’isola d’Ischia. Un provvedimento, per la verità, per certi versi, più grave della detenzione in carcere. In quanto i due giovanotti ventiquattrenni hanno già lasciato l’isola d’Ischia per rimanere il più lontano possibile e questo comporterà una sistemazione alloggiativa nella città di Napoli o nella provincia, salvo che non abbiano parenti pronti ad accoglierli per un lungo periodo. Se non avranno questa possibilità, il costo della permanenza fuori dalla residenza abituale è elevato, per le spese di vitto e alloggio.

IL CELLULARE COMPROMETTENTE

Il sostituto procuratore Maurizio De Franchis, che ha coordinato le indagini che sono state portate avanti dal Nucleo operativo della Compagnia di Ischia coordinato dal luogotenente Sergio De Luca, nella richiesta cautelare ha evidenziato alcuni aspetti allarmanti di ciò che era accaduto nei mesi scorsi nel comune di Forio. Dove i tre risiedono abitualmente e hanno tentato in tutti i modi anche di “nascondere” eventuali prove della responsabilità per aver posto in essere ben due tentativi di estorsione ed aver sottratto il telefonino ad un soggetto con il quale avevano rapporti di confidenza. La sottrazione del prezioso oggetto telefonico era divenuta necessaria perché nella memoria del cellulare vi erano delle immagini che confermavano i comportamenti illeciti posti in essere dagli indagati. Ed era quindi necessario cancellare quella prova che avrebbe potuto essere decisiva per il pubblico ministero e sottoporre i responsabili ad un provvedimento estremamente grave per la libertà personale. Usando violenza inaudita e inspiegabile al solo fine di coprire la loro attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare la cessione della cocaina e dell’hashish. Il tutto comprovato anche da una serie di intercettazioni telefoniche che sono state immediatamente attivate su alcune utenze e che hanno consentito di avere riscontri necessari al fine di appalesare i gravi indizi di colpevolezza. Nonché dalle “cimici” piazzate in determinati luoghi dove abitualmente si confrontavano i tre personaggi.

Andiamo con ordine. I tre foriani sono accusati di un primo episodio di tentata estorsione con l’uso di un coltello per ottenere dal tossicodipendente debitore la somma di denaro che equivaleva alle dosi di cocaina consumate: «Perché in concorso ed unione tra loro e con l’uso di un coltello, minacciando un male ingiusto a Gianluca se non avesse pagato la somma di euro 500 per precedenti cessioni di cocaina e minacciandolo altresì di appropriarsi definitivamente del suo motoveicolo (che era nella disponibilità dell’espositore), compivano atti doni diretti in modo non equivoco a costringere Gianluca a pagare la predetta somma di denaro, evento non verificatosi per l’opposizione alla vittima».

Altresì i tre imputati accusati di detenzione di arma ad offendere: «Perché in concorso tra loro, al fine di commenti il reato di cui all’attentato estorsione portavano senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione e dalle appartenenze di essa, un coltello chiaramente utilizzabile per le circostanze di tempo e di luogo per l’offesa alla persona».

Il solo Espositore di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacente per un episodio in particolare: «Perché senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17 del medesimo testo normativo, vendeva in più occasioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso svariate dosi da 0,50 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina a Gianluca al prezzo di euro 70 ciascuna».

UNA SFILZA DI ACCUSE

Espositore e Ben Mohamed Kabir della ipotesi di cessione di altra sostanza stupefacente: «Perché senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17 del medesimo testo normativo, in concorso tra loro vendevano a Ismael sostanza stupefacente di tipo hashish per un peso approssimativo di grammi 3 al prezzo di euro 50».

C’è un’altra ipotesi di tentata estorsione in capo a questi due indagati per aver chiesto la restituzione di una somma modesta e avrebbero posto in essere una serie di minacce per il tramite dell’applicazione WhatsApp, utilizzando l’utenza abitualmente utilizzata da Daniele Espositore: «Perché in concorso ed unione tra loro, mediante diverse minacce rivolte nei confronti di smile ed in particolare per mezzo di telefonate WhatsApp attraverso l’utenza telefonica numero omissis in uso a espositore Daniele, l’espositore, con la minaccia “se non ci dai euro 50 ti facciamo il danno alla macchina” e Ben Mohamed Kebir intimando “se non dai le euro 50 a Danny vado dalla proprietario della tua abitazione e gli dico che sei un drogato e lo dirò anche a tua moglie “, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere Ismail a consegnare loro la somma di euro 50 evento che non si verificava per cause indipendenti dalla loro volontà ed in particolare per avere Ismail presentato denuncia».

Altra ipotesi di spaccio in capo ai due indagati: «Perché senza l’autorizzazione in cui all’arrivo 17 del medesimo testo normativo, in concorso ed unione tra loro, vendevano a ad Antonio sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di grammi 2 al prezzo di euro 25».

Per il solo dominus, Daniele Espositore, un’altra accusa di spaccio: «Perché senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17 del medesimo testo normativo, vendeva a Gabriele sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 0,50 grammi al prezzo di euro 70».

Il pubblico ministero è ritornato nuovamente alla carica nei confronti dell’Espositore e Kebir per un’ulteriore attività legata alla detenzione di sostanze stupefacenti: «Perché senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17 del medesimo testo normativo, il concorso tra loro vendevano in più occasioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso a tale Ermanno sostanza stupefacente non identificata al prezzo di euro 80 a di Costanzo».

LA DENUNCIA DI ESTORSIONE

Nell’ambito di questa ordinanza di custodia cautelare sono riuniti tre procedimenti penali che riguardano fattispecie diverse e che la procura della Repubblica ha ritenuto di riunirli in un solo fascicolo in modo da procedere più speditamente nella ricerca della verità e focalizzare l’attenzione su alcuni soggetti che si erano dimostrati i più attivi nel porre in essere una serie di episodi legati allo spaccio e attività di natura estorsiva in danno di soggetti noti consumatori di cocaina e hashish.

Rileva il giudice dell’udienza preliminare che ha emesso l’ordinanza cautelare: «Il procedimento penale di cui la richiesta del pubblico ministero trae origine da una denuncia presentata da tale Gianluca ai carabinieri della Stazione di Forio dichiarando di essere stato vittima di alcune condotte estorsive da parte di soggetti a sua conoscenza. In particolare il denunciante riferiva di essere un assuntore abituale di cocaina e di rifornirsi dello stupefacente esclusivamente da tale espositore Daniele nei cui confronti aveva maturato, in virtù di precedenti acquisti effettuati a credito e non onorati, un debito di circa euro 500. In ragione di tale esposizione debitoria la persona offesa era stata intimidita a più riprese da espositore Daniele e da un suo complice, rotolo Gianluca, il quale in data 2 gennaio 2022 lo avevano minacciato mostrandogli un coltello a serramanico, intimandogli la restituzione della citata somma di denaro. Inoltre l’espositore aveva altresì avvisato il Gianluca che in caso di mancata restituzione del dovuto, si sarebbe definitivamente impossessato del suo ciclomotore, già nella disponibilità dell’indagato che lo aveva precedentemente sottratto al denunciate a garanzia del credito.

Dunque per la paura conseguente all’aggressione subita e nella speranza di sedare le continue minacceli, il denunciante si era recato presso un vicino contro oro per vendere alcuni monili di famiglia e consegnare la somma ricavata all’Espositore. La persona offesa dichiararono inoltre che già in passato, sempre a causa di debiti maturati per acquisti di stupefacente, era stato costruito a prestare la sua autovettura a espositore Daniele e a tale Medafia Omar e, che poi l’auto gli era stata restituita con alcuni danni alla carrozzeria e al motore. Per altro ai fini di una maggiore completezza delle dichiarazioni Gianluca riferiva anche che subito dopo aver presentato la denuncia, si era recato nella sua vecchia residenza in Forio per verificare la presenza della propria autovettura ivi lasciata in serata».

INCASTRATI DALLE TELECAMERE

A seguito di questa denuncia dettagliata, i carabinieri ricevettero alcuni filmati di telecamere dove presumibilmente la vittima e i suoi fornitori di sostanze stupefacenti si incontravano, al fine di ottenere i riscontri a quanto dichiarato e denunciato. Scrive sul punto il giudice: «Dalla diretta visione degli stessi, si evince la presenza di due ragazzi che si muovevano per strada con un telefonino in mano come se volessero cercare un’abitazione che successivamente incontrarono un altro ragazzo sull’uscio di un appartamento. Al riguardo pur non scorgendosi dal video la presenza del coltello, circostanza che può ben giustificarsi in virtù dell’ora serale e delle riprese e della considerevole distanza tra la videocamera e i fatti, si nota con nitidezza che i tre soggetti discutevano tra loro, a tratti animatamente».

I carabinieri del Nucleo operativo, coordinati dal luogotenente Sergio de Luca, trovano i riscontri sul coinvolgimento degli attuali indagati nel commercio degli stupefacenti e di essere stati particolarmente minacciosi in determinate situazioni per imporre ai propri clienti di versare le somme di denaro per l’acquisto delle dosi. E ciò avviene grazie alle numerose intercettazioni telefoniche che sono alla base dell’ordinanza cautelare e su cui il gip osserva: «L’Espositore, quindi, pur pienamente a conoscenza della circostanza che il Kebir fosse stato destinatario gli atti investigative ed avesse per tali ragioni perso la disponibilità di sostanze stupefacenti da vendere, richiedeva ugualmente lo stupefacente in linguaggio criptico “due tavoli mi servivano”. Tale circostanza acclara il giudizio sulla personalità dell’Espositori in termini particolarmente allarmanti.

L’indagato appare – a dispetto del suo formale stato di incensuratezza – un soggetto estraneo al rispetto di qualsiasi regola sociale edicola come dimostra il brutale metodo di accaparramento del profitto illecito della propria attività di spaccio di stupefacente praticato nei confronti di Gianluca o da ultimo la rapina realizzata dall’Espositore ai danni di Alessio, che si caratterizza per brutalità della violenza esercitata e dimostra una preoccupante volontà di prevaricazione che anima l’indagato».

LA PERSONALITA’ DI ESPOSITORE

Il gip fa riferimento alla sottrazione del cellulare di proprietà di Alessio che avvenne con una modalità molto simile a chi pratica lo scippo degli orologi per una questione prettamente di denaro e presumibilmente legata alla droga ceduta.

A tal proposito il giudice scrive ancora sulla personalità dell’Espositore: «La indole aggressiva, unitamente all’assenza totale di qualsiasi capacità di autocontrollo delle sue azioni impongono senza dubbio l’adozione della misura cautelare maggiormente afflittiva, l’unica in grado di neutralizzare la pericolosità sociale dell’indagato.

La meno afflittiva misura degli arresti domiciliari, anche con strumentazione di controllo elettronica a distanza, risulterebbe nella specie frustrante e per le indicate esigenze cautelari, in considerazione della sua assoluta carenza di autocontrollo dell’Espositore e della insensibilità e mancanza di rispetto per le determinazioni delle autorità giudiziaria, elementi che inducono a ritenere che egli non rispetterebbe le prescrizioni misura cautelare più blande. Ha avuto riguardo ai limiti edittali previsti dalla legge per i reati oggetto di addebito provvisorio per i quali è stata riconosciuta gravità indiziaria sussistono le condizioni di applicabilità della pena massima non inferiore ad anni 5 di reclusione»