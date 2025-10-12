domenica, Ottobre 12, 2025
type here...
adnkronosnews mondo

Sgarbi e il messaggio a Domenica In: “Ci vediamo presto”

di ADNKRONOS
Gli ultimi articoli

(Adnkronos) – “Sono lì con voi in spirito, presto ci sarò anche di persona”. E’ il messaggio audio che Vittorio Sgarbi invia a Domenica In. Il critico d’arte si sta riprendendo dopo mesi durissimi, caratterizzati da un ricovero al policlinico Gemelli per depressione. A Domenica In, oggi 12 ottobre, è stata ospite Evelina Sgarbi, figlia del critico. La ragazza 25enne ha raccontato a Mara Venier gli ultimi mesi, fornendo la sua versione di un rapporto complicato da contatti sporadici con il padre, a suo dire ‘isolato’ dal mondo esterno. 

La vicenda, nelle ultime settimane, è stata caratterizzata da messaggi a mezzo stampa che Sgarbi e la figlia si sono scambiati in un confronto acceso. Il critico – che ha contatti continui con Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo e ‘spalla’ di Mara Venier nella conduzione di Domenica In – è tornato in pubblico recentemente presentandosi al seggio per votare alle elezioni regionali nelle Marche. Mara Venier è pronta ad accogliere Sgarbi quando sarà nuovamente in condizione di comparire in tv. “Sono lì con voi in spirito, presto ci sarò anche di persona. Vivo dentro l’immagine che avete di me, fra luce e ombre, come Caravaggio. Guardando da fuori la vita che ho sempre guardato da dentro”, il messaggio alla trasmissione. 

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos