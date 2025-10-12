Sgarbi e il messaggio a Domenica In: “Ci vediamo presto”

(Adnkronos) – “Sono lì con voi in spirito, presto ci sarò anche di persona”. E’ il messaggio audio che Vittorio Sgarbi invia a Domenica In. Il critico d’arte si sta riprendendo dopo mesi durissimi, caratterizzati da un ricovero al policlinico Gemelli per depressione. A Domenica In, oggi 12 ottobre, è stata ospite Evelina Sgarbi, figlia del critico. La ragazza 25enne ha raccontato a Mara Venier gli ultimi mesi, fornendo la sua versione di un rapporto complicato da contatti sporadici con il padre, a suo dire ‘isolato’ dal mondo esterno.

La vicenda, nelle ultime settimane, è stata caratterizzata da messaggi a mezzo stampa che Sgarbi e la figlia si sono scambiati in un confronto acceso. Il critico – che ha contatti continui con Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo e ‘spalla’ di Mara Venier nella conduzione di Domenica In – è tornato in pubblico recentemente presentandosi al seggio per votare alle elezioni regionali nelle Marche. Mara Venier è pronta ad accogliere Sgarbi quando sarà nuovamente in condizione di comparire in tv. “Sono lì con voi in spirito, presto ci sarò anche di persona. Vivo dentro l’immagine che avete di me, fra luce e ombre, come Caravaggio. Guardando da fuori la vita che ho sempre guardato da dentro”, il messaggio alla trasmissione.