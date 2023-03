Sfollati, Pitone: “la storia si ripete”

“Gli sfollati dell’alluvione del 26 novembre 2022 che ha colpito duramente il territorio di Casamicciola Terme sembrano essere destinati a fare la stessa fine degli sfollati del terremoto” attacca Vitale Pitone, Coordinatore Lega Salvini Premier Isola d’Ischia.

“Non tutelati in modo concreto da coloro che dovrebbero normalizzare le loro vite e garantire la ricostruzione delle loro abitazioni, non meno della sicurezza territoriale tra viabilità, sicurezza a monte e a valle di tutto il territorio. La storia si ripete e non sembra che abbiamo imparato la lezione. Alcuni albergatori – accusa ancora Pitone – che aiutano dietro retribuzione economica la povera gente nell’emergenza, oggi come allora con la stagione turistica alle porte preferiscono sostituire gli sfollati, a questo punto abbandonati a loro stessi con i turisti”.

“È nell’interesse di tutti, che chi ha il potere ed il dovere in questo momento, prenda delle decisioni importanti per il futuro dei cittadini Casamicciolesi che sono stanchi di essere presi in giro. Faccio appello al Commissario On. Legnini e alla Commissaria dott.ssa Calcaterra di attivarsi ad horas – conclude – per scongiurare una situazione spiacevole che potrebbe degenerare. Adesso c’è bisogno dei fatti non più delle parole.”