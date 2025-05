Sfila il contest 2025: il Capraro colora Procida. Tema centrale “il tempo”

Eliana De Sanctis | Il cielo è grigio su Procida in questa improbabile mattina di lunedì 5 maggio, il vento gonfia i giubbotti di una piccola folla disposta ai margini della lunga via Vittorio Emanuele, che da Piazza Olmo riscende l’isola fino a Marina Grande, ed è in trepida attesa; dall’edificio della Scuola Media sta per partire un gioioso e colorato corteo, e a sfilare saranno gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Antonio Capraro”.

I più piccoli hanno cinque anni, i più grandi tredici; i loro giovanissimi colleghi, i bambini dei primi due anni dell’Infanzia, li aspettano alla Scuola Elementare per unirsi alla sfilata. Il totale dei partecipanti supera le seicento unità e il corteo raggiunge i duecentocinquanta metri di lunghezza.

Qualcuno commenta il tempo incerto, ipotizzando una pioggia imminente; altri si chiedono come mai l’evento non sia stato rimandato, dato il freddo impudente e inaspettato. Ma il corteo parte grintoso senza preoccuparsi di alcunché, confisca al rombo mugghiante del traffico uno spazio generoso che riempie di spensieratezza e colori.

È organizzato in file orizzontali, ciascuna stringe un cartellone con delle scritte o delle immagini, tutte ruotano intorno a un tema centrale: il tempo. Un argomento che affascina filosofi, poeti e scienziati fin da epoche lontanissime, all’apparenza immediato ma dai risvolti affascinanti e complessi, un rompicapo per la mente, un fluire leggero per il cuore. La riflessione sul tempo ha accompagnato la didattica dell’“Antonio Capraro” per tutto l’anno scolastico corrente, fino al progetto “Contest 2025”, a cui ha dato il nome.

Il Contest è una giovane iniziativa che impegna l’istituto scolastico procidano già da qualche anno, è stato strutturato in diverse forme fino alla scelta attuale del corteo didattico. «Il Contest è il Comprensivo Capraro che con entusiasmo presenta se stesso e le sue iniziative» commenta il Prof. Nico Granito, coinvolgente voce illustrativa dell’evento.

Il tempo filtrato dagli occhi dei bambini è un romantico viaggio emotivo che attraversa tutti gli stadi cruciali della vita. Qualcuna delle loro frasi recita: Il tempo vive nella memoria dei nonni e delle nonne; Il tempo: le nostre radici sono il nostro presente; Magia del tempo: i momenti passano e raccontano; Il tempo non è perso quando lo usiamo per riflettere; L’invisibile macchina che ci fa diventare grandi…

Al termine della sfilata gli studenti hanno narrato il tempo con il linguaggio del corpo sulle note di Spaziotempo, filosofico ed enigmatico testo di Francesco Gabbani. Un momento emozionante e profondo, testimone di come «l’isola di Procida fondi le sue radici sulla cultura, sulla scuola e sulla bellezza», spiega ancora il Prof. Granito. Un entusiasmo che infrange i confini della terra e del mare, confrontandosi con altre realtà: all’evento sono presenti anche gruppi di ragazzi, con rispettivi docenti, provenienti dalla Repubblica Ceca e dalla Spagna, ospiti sull’isola in virtù del Progetto Erasmus.

Un’iniziativa che non sarebbe stata possibile senza l’apertura intellettuale della Dirigente Rossella Salzano, sensibile a un’idea di scuola moderna, multiculturale e inclusiva, consapevole delle sfide che la società odierna pone alle istituzioni educative e pronta ad affrontarle con cultura e intelligenza.

Scocca il mezzogiorno e la manifestazione va a concludersi, Piazza Marina Grande si spopola ma l’animo dei partecipanti vibra ancora: l’appuntamento è al prossimo anno per una nuova riflessione e una nuova avventura.