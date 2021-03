Sfida vaccini. Francesco Del Deo: «Sulle isole minori possiamo vaccinare tutta la popolazione in due settimane!»

Ugo De Rosa | Proprio mentre infuria la polemica sui vaccini, arriva l’iniziativa di Francesco Del Deo, sindaco di Forio e presidente dell’Ancim, l’associazione che raggruppa i Comuni delle Isole Minori. Vaccinare l’intera popolazione di queste isole, per favorire la ripresa della economia turistica, e non solo. Questo il succo della missiva che Del Deo ha inviato al presidente del Consiglio Mario Draghi, al ministro della Salute Roberto Speranza, al ministro degli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, al Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Gen. Francesco Paolo Figliuolo e ai presidenti delle Regioni Campania Vincenzo De Luca, Lazio Nicola Zingaretti, Liguria Giovanni Toti, Puglia Michele Emiliano, Sardegna Christian Solinas, Sicilia Nello Musumeci e Toscana Eugenio Giani.

Una richiesta di potenziamento della campagna vaccinale per le isole minori, e nella lettera Del Deo ne spiega chiaramente i presupposti e le ragioni: «In questo momento storico in cui, a un anno dall’inizio della pandemia, si aprono spiragli verso una positiva stabilizzazione della situazione grazie all’incisività della campagna vaccinale, si chiede di adottare la stessa politica vaccinale della Grecia e delle Canarie, le quali, proprio a seguito di ciò, presentano una immagine turistica di destinazione sicura».

E qui indica le priorità da riservare alle diverse categorie: «Pertanto, per le nostre esperienze, si rappresenta la necessità di provvedere, nell’immediatezza, alla vaccinazione della popolazione secondo le seguenti priorità: personale marittimo impiegato sui trasporti che collegano le isole alla terraferma; pendolari che per motivi di lavoro sono costretti a spostarsi da e per la terraferma; personale impiegato nella raccolta dei rifiuti solidi urbani in quanto, anche solo pochissimi contagiati in questo settore potrebbero causare il blocco di un servizio essenziale, aggravando ancora di più la pandemia in corso e cagionando una nuova emergenza sanitaria, anche in considerazione delle temperature stagionali in aumento; soggetti a rischio quali i malati oncologici, i soggetti in remissione oncologica le cui difese immunitarie sono ancora basse, i cardiopatici, chi ha malattie respiratorie e quanti altri indicati dai medici di base; i lavoratori dell’indotto turistico-commerciale.

Inoltre, terminata la vaccinazione dei docenti, chiediamo si provveda anche alla vaccinazione di tutti i giovani studenti che potrebbero essere il maggior veicolo per la diffusione del virus e delle sue varianti. Infine tutto il resto della popolazione delle isole minori».

Nella nota Del Deo stima anche i tempi in cui (disponibilità di vaccini a parte) sarebbe possibile concludere le operazioni, basandosi sulle operazioni elettorali: «Vogliamo ricordare che le isole minori, oltre a rappresentare un importante patrimonio culturale del nostro Paese, contribuiscono in maniera significativa al gettito economico del bilancio dello Stato. Si evidenzia, inoltre, che le sole isole minori marittime italiane sono rappresentate da 35 comuni, per un totale di 240mila abitanti; il 90% di esse è sprovvisto di strutture ospedaliere e, in alcune, il medico di base si reca in loco due volte a settimana.

A nostro avviso, la stessa campagna di vaccinazione dovrebbe essere attuata anche nelle isole lagunari e lacustri. Tutti noi Sindaci, avendo piena conoscenza del territorio e dei suoi abitanti, siamo pronti ad una immediata collaborazione per organizzare con efficienza una vaccinazione di massa secondo il calendario suesposto. Se si considera che nelle tornate elettorali, in due giorni ai seggi giunge circa il 70% della popolazione, ciò sta a significare che, in tutta tranquillità, la vaccinazione proposta a tutta la popolazione delle isole minori, la si potrebbe effettuare in un tempo massimo di due settimane. Le isole minori, tenuto conto anche dei disagi derivanti dall’insularità e dall’economia stagionale, con i loro abitanti stanno morendo, questo è il grido di allarme che inviamo al Governo. Attendiamo con ansia un rapido e positivo riscontro».

Una giusta richiesta per rendere al più presto le isole minori Covid Free. Resta da sperare che venga presa in considerazione e che soprattutto si riesca ad ottenere il numero sufficiente di vaccini.