Sfascio Cotrasir: trasporti speciali nel caos. La GML “costretta” a sciogliersi: impegno preso con l’Antitrust

Ida Trofa | Questa volta l’empasse dei sindaci o la complicità, dipende da quale punto di vista la si guardi, non ha aiutato Marrazzo & company. La batosta iniziata con le denunce di Ambrosino e di Dionigi Gaudioso in solitaria mentre gli altri sindaci facevano finta di niente ora inizia a dare effetti che si toccano con mano.

Era il 22 gennaio quando demmo la notizia dell’azione intrapresa dall’Antitrust che avave deliberato di avviare un procedimento istruttorio nei confronti delle società Mediterranea Marittima, Medmar Navi, Servizi Marittimi Liberi Giuffrè & Lauro, TraSpeMar, Gml Trasporti Marittimi e del Consorzio Cotrasir per accertare una presunta intesa restrittiva della concorrenza nell’offerta dei servizi di trasporto di infiammabili e rifiuti da e per le isole del Golfo di Napoli (Ischia, Procida e Capri).

Sulla base anche di numerose segnalazioni ricevute, informa una nota, l’Autorità ha infatti ritenuto che la strategia con la quale i due concorrenti Mediterranea Marittima (holding di partecipazioni che controlla la società operativa Medmar Navi) e Servizi Marittimi Liberi Giuffrè & Lauro, dopo aver dato luogo alla società comune Gml, hanno costituito tra quest’ultima e il terzo operatore Traspemar il consorzio Cotrasir, nonchè le modalità operative di quest’ultimo, potrebbero integrare un fenomeno concertativo tra imprese concorrenti nei servizi di trasporto marittimo di merci pericolose, rifiuti e infiammabili da e per le isole del Golfo di Napoli, finalizzato a uniformare le condizioni di offerta dei servizi e all’azzeramento di ogni dinamica concorrenziale, in termini di possibilità di scelta da parte della domanda, di qualità e costi dei servizi di trasporto offerti, con potenziali impatti negativi sui consumatori in termini sia di maggiori prezzi dei carburanti sia di maggiori costi della gestione dei rifiuti nelle isole interessate.

Passano i giorni e, mentre intero castello imprenditoriale si è sgretolato come un castello di sabbia, anche dopo la vicenda complicata che ha visto protagonista Alessandro Gelormini, si arriva ad oggi quando una delle società comunica la fine delle attività.

Una delle società del gruppo, la GML, al cento dell’azione dell’Antitrust ha iniviato una comunicazione via pec ai propri clienti per annunciare lo scioglimento e la cessazione delle attività.

«Spett.le Società – scrivono dalla GML – nell’ambito del procedimento 1839 attualmente pendente dinanzi alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la scrivente ha assunto una serie di impegni che prevedono, tra l’altro, lo scioglimento e la messa in liquidazione di GML Trasporti Marittimi S.r.l. In particolare, la delibera di scioglimento e messa in liquidazione di GML Trasporti Marittimi S.r.l. sarà adottata entro il 31 luglio 2020. Con la presente si informa pertanto in merito alla prossima cessazione dell’attività della scrivente. Distinti saluti»

Il ruolo della GML Trasporti Marittimi nel Co.Tra.Sir. poteva sembrare secondario,ma visti gli sviluppi, sembra proprio che non lo sia. Stando a quando è trapelato la GML noleggiava al Consorzio la nave con la quale si effettuano i collegamenti marittimi tra l’isola d’Ischia e la terraferma.

Last but not least, è impossibile non vedere come una sorta di filo di Arianna tenga insieme una certa attenzione della magistratura. Dopo gli arresti per Gelormini e dopo l’attività dell’Antitrust arriviamo ai controlli dei giorni scorsi sulla tabella di armamento della nave Giuseppina Prima. Un controllo così dettagliato e minuzioso che ha bloccato le operazioni di imbarco per diverse ore fino a quando tal Angelo Marrazzo, inquadrato nell’equipaggio, non ha raggiunto la nave e il suo posto di lavoro.