Sezioni Primavera, a breve l’affidamento della gestione. Appalto da 393mila euro

Ugo De Rosa | E’ giunta alla fase finale la gara indetta dall’Ufficio di Piano dell’Ambito N 13 per l’affidamento del servizio di gestione delle Sezioni Primavera per l’anno scolastico 2022-2023, con inizio previsto ad ottobre. Una esperienza già sperimentata negli scorsi anni.

L’istituzione delle Sezioni Primavera viene finanziato dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca con risorse del Fondo Nazionale erogate dalla Regione Campania. Iniziativa che rientra nella istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, che prevede anche i “Poli per l’infanzia”.

Come riportato nella determina del coordinatore dell’Ufficio di Piano dr. Paola Mazzella, i Poli per l’Infanzia «accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell’età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli per l’infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali».

Gli interventi finanziabili rientrano in tre categorie: «Interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d’incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà di Amministrazioni pubbliche; quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione; la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale di formazione».

A novembre scorso la Regione ha assegnato all’Ambito N 13 la somma di 337.313,26 euro, di cui 19.691,04 per le scuole dell’infanzia paritarie e 31.762,22 per interventi di formazione.

La programmazione trasmessa dall’Ambito ha ottenuto il benestare della Regione, prevedendo, come stabilito, la quota di cofinanziamento obbligatoria da parte dei Comuni con fondi comunali FUA. Mentre non è prevista una compartecipazione delle famiglie per fruire del servizio.

La programmazione per l’anno scolastico 2022-2023 la realizzazione di sette Sezioni Primavera per bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi a Ischia, Barano, Forio e Casamicciola Terme così ripartite: tre sezioni per il Circolo Didattico Ischia 1- Centro Polifunzionale Via Morgioni (rispettivamente per 10, 9 e 10 bambini); una sezione per l’Istituto Comprensivo Statale “Anna Baldino”, plesso Fiaiano a Barano (10 bambini); una sezione per il Circolo Didattico di Barano plesso di Piedimonte (10 bambini); una sezione per l’Istituto Comprensivo Forio I.C. Don Vincenzo Avallone plesso ex Stato Civile di Panza (18 bambini); una sezione per l’Istituto Comprensivo E. Ibsen di Casamicciola Terme (20 bambini).

In tutti i casi «con orario di funzionamento flessibile, che assicuri l’apertura all’utenza per numero 30 (trenta) ore settimanali, distribuite su cinque/sei giorni settimanali».

Vista l’imminenza dell’inizio del servizio, Paola Mazzella ad agosto ha indetto la gara d’appalto mediante procedura sul Mepa secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo complessivo dell’appalto ammonta a 393.013,23 euro Iva inclusa, ma è stato suddiviso in quattro lotti funzionali: Lotto 1 – Circolo Didattico Ischia 1- Centro Polifunzionale, importo 147.561,42 euro (49.187,14 per sezione); Lotto 2 93.374,29 euro (Istituto Comprensivo Anna Baldino di Barano, plesso Fiaiano, 49.187,14; Circolo Didattico di Barano plesso di Piedimonte: Importo 49.187,14); Lotto 3 – Istituto Comprensivo Forio I.C. 2 Don Vincenzo Avallone 76.038,76 euro; Lotto 4 Per Istituto Comprensivo E. Ibsen di Casamicciola Terme 76.038,76.

Rup è la dott.ssa Filomena Schioppa del Macroservizio Gestionale dell’Ufficio Comune.

Entro il termine del 29 agosto sono pervenute sette offerte, da: Impresa Sociale Baby Garden (Lotto 4); Associazione San Vincenzo – Impresa Sociale (Lotto 3); Acsom – Cooperativa Sociale (Lotto 2); Raggio di Sole Società Cooperativa Sociale O.N.L. (Lotto 1); Cooperativa Sociale Benessere (Lotto 3); Cooperativa Sociale Arkè Onlus (Lotto 4); Cooperativa Sociale Asat Ischia Onlus (Lotto 2).

Ebbene, a questo punto il coordinatore dell’Ambito N 13 ha proceduto alla nomina della commissione di gara. presieduta dalla stessa dr. Paola Mazzella e composta dalle dipendenti del Comune d’Ischia dr. Maria Rosaria De Vanna e dr. Filomena Mattera. Il tempo stringe per poter avviare il servizio ad ottobre.