Sezione distaccata, udienze sospese fino al 2 dicembre

Il presidente del Tribunale di Napoli Elisabetta Garzo, che già aveva sospeso con proprio decreto per il 28 e 29 novembre tutte le udienze presso la sezione distaccata di Ischia a seguito della frana a Casamicciola, è intervenuto con un nuovo provvedimento che proroga la sospensione fino a venerdì 2 dicembre. Una decisione assunta anche su richiesta dell’Associazione Forense dell’Isola d’Ischia alla luce del protrarsi dell’emergenza. La viabilità ancora critica che renderebbe difficili gli spostamenti di tutte le parti interessate, la necessità di procedere, anche al termine delle ricerche dei dispersi, alla messa in sicurezza della intera zona, hanno consigliato la sospensione fino alla fine della settimana. Restando aperta ogni valutazione da assumere in relazione all’evolversi della situazione, che potrebbe anche condurre a una ulteriore sospensione, come invece consentire la ripresa con l’inizio della prossima settimana. Da rilevare che sono sospese anche le udienze da remoto che si sarebbero dovute eventualmente tenere il 30 novembre, il 1 e 2 dicembre. Di certo la decisione del presidente Garzo, oltre alla valutazione delle esigenze strettamente connesse alla operatività della sezione, rappresenta anche un segnale di vicinanza e di partecipazione per la tragedia che ha colpito l’intera comunità isolana.

Nel provvedimento si legge: «Il Presidente del Tribunale, Rilevato che, in considerazione dei tragici eventi franosi del 25 novembre u.s., con decreto 403/2022, è stata disposta la sospensione, per le giornate del 28 e 29 novembre 2022, di tutte le udienze civili e penali fissate presso la Sezione Distaccata e l’Ufficio del Giudice di Pace di Ischia; Letta la nota con la quale l’Associazione forense Isola d’Ischia ha chiesto la proroga della suddetta sospensione anche per le giornate del 30 novembre e del 1 e 2 dicembre 2022, atteso il persistere delle esigenze che hanno giustificato l’emanazione del suddetto decreto;

Acquisita, per le vie brevi, conferma dalla locale stazione dei Carabinieri della persistenza di notevoli difficoltà nella circolazione veicolare e del protrarsi delle operazioni di soccorso nonché delle attività urgenti di messa in sicurezza dei luoghi; Ritenuta la necessità di disporre la proroga della sospensione, così come richiesta, di tutte le udienze civili e penali fissate presso la Sezione Distaccata e l’Ufficio del Giudice di Pace di Ischia, con rinvio d’ufficio di tutti i procedimenti;

dispone la sospensione delle udienze ed il rinvio d’ufficio di tutte le cause ed i procedimenti fissati, sia in presenza che in modalità da remoto, nelle giornate del 30 novembre e del 1 e 2 dicembre 2022, fatte salve successive valutazioni all’esito dell’evolversi della situazione emergenziale.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale della Repubblica, al Procuratore della Repubblica, al Sindaci dei Comuni dell’Isola di Ischia ed ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati del Distretto di Napoli, ai magistrati togati ed onorari in servizio presso la Sezione Distaccata di Ischia e presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Ischia nonché al Dirigente Amministrativo del Tribunale».