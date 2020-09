Sezione distaccata, buone notizie dall’incontro promosso da Tina Iacono

Si susseguono le iniziative per giungere alla definitiva “salvezza” della sezione distaccata di Ischia con la stabilizzazione, ma anche alla risoluzione dei tanti problemi che la attanagliano e ne limitano gravemente la funzionalità.

L’ultima buona notizia giunge dopo un incontro tenutosi a Poggiomarino martedì scorso, propiziato dall’interessamento dell’avv. Restituta Iacono, candidata isolana alle regionali con la lista Fratelli d’Italia e particolarmente coinvolta nella problematica proprio in virtù della sua professione di legale. L’on. Andrea Delmastro ha infatti ricevuto una delegazione della Assoforense Isola d’Ischia rappresentata dalla stessa Iacono e dal presidente avv. Gianpaolo Buono. Un incontro da giudicare importante e costruttivo e nel corso del quale sono state illustrate all’on. Delmastro tutte le criticità della sezione distaccata di Ischia.

Le risposte sono state positive. Infatti il deputato di Fratelli d’Italia ha sottolineato l’impegno del proprio partito, da sempre favorevole alla stabilizzazione delle sezioni distaccate sopravvissute alla riforma della geografia giudiziaria e che ad oggi vivono la precarietà delle proroghe. Delmastro quindi si è impegnato non solo ad un eventuale voto favorevole per la stabilizzazione, ma ha sottolineato che con il Recovery Fund sono stati stanziati fondi per l’efficientamento della giustizia, per cui la chiusura delle tre sezioni distaccate di Ischia, dell’Isola d’Elba e di Lipari dovrebbe essere scongiurata.

Certamente una notizia che induce all’ottimismo. Gli avvocati e gli utenti della giustizia isolana attendono di poter tirare un sospiro di sollievo con la concretizzazione della tanto sospirata stabilizzazione.