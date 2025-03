Sezione Distaccata, assegnato il giudice “part-time” per le udienze trasferite a Napoli

Dopo il parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario sul primo decreto del presidente del Tribunale di Napoli che trasferisce la trattazione delle udienze penali del giovedì tenute dal giudice togato, dalla Sezione Distaccata di Ischia alla sede centrale, arriva l’ulteriore provvedimento che ufficializza il primo passo per lo smantellamento del presidio giudiziario. Ovvero l’assegnazione, a partire da giovedì 27 marzo, del magistrato che dovrà trattare a Napoli i procedimenti penali sottratti alla competenza dei giudici onorari e gli incidenti di esecuzione in materia edilizia e ambientale. E nemmeno a “tempo pieno”…

L’interpello bandito per l’individuazione di un giudice da applicare, infatti, come prevedibile, ha avuto esito negativo.

L’ultimo decreto della presidente Elisabetta Garzo ha infatti ad oggetto: «Assegnazione interna temporanea, a tempo parziale, al settore penale della Sezione Distaccata di Ischia per la trattazione in sede centrale dei procedimenti penali sottratti alla competenza dei giudici onorari e degli incidenti di esecuzione in materia edilizia e ambientale iscritti presso la Sezione distaccata di Ischia». Assegnazione stabilita per 90 giorni eventualmente prorogabili per altri tre mesi. Salvo copertura del posto rimasto vacante con il trasferimento della dr.ssa Bianco.

In premessa si richiama il decreto del 6 marzo, «con il quale, per le ragioni ivi espresse, è stato disposto che, nel periodo di scopertura del posto di giudice togato al settore penale della Sezione distaccata di Ischia, i processi ivi pendenti, sottratti alla competenza dei giudici onorari, nonché gli incidenti di esecuzione in materia edilizia e ambientale siano trattati presso la sede centrale dal magistrato destinato in assegnazione interna temporanea, all’esito della definizione della procedura di interpello bandita con il citato decreto; rilevato che non è pervenuta alcuna dichiarazione di disponibilità».

LE PRECEDENTI DESTINAZIONI A ISCHIA

Pertanto la Garzo ha proceduto, «in applicazione dei criteri ivi indicati, alla designazione di ufficio del magistrato del settore penale dibattimentale avente la minore anzianità di servizio, con esclusione di coloro per i quali ricorrono le condizioni di cui agli artt. 258 e ss. della vigente circolare sulla formazione delle tabelle ovvero dei magistrati che siano stati già destinati, nell’ultimo triennio, in supplenza o in assegnazione temporanea presso la Sezione distaccata di Ischia».

E l’individuazione non è stata nemmeno semplice, in quanto i primi quattro magistrati presi in considerazione non erano “compatibili” con l’assegnazione.

Si legge infatti nel decreto: «Considerato che il magistrato con minore anzianità di servizio è il dr. Arminio Salvatore Rabuano (del. CSM del 24/04/2024). Lo stesso, tuttavia, ha presentato, nell’ultima procedura concorsuale, per la quale è imminente la pronuncia del Csm, domanda di assegnazione al settore civile, ottenendo anche parere favorevole del Consiglio Giudiziario, ragion per cui lo stesso sarà, a breve, destinato ad altro settore; considerato che gli altri due magistrati che seguono nell’ordine di anzianità di servizio sono i dottori Diletta Gobbo (del. CSM del 15/09/2022) e Filippo Putaturo (del. Csm del 22/07/2020), i quali, tuttavia, non possono essere selezionati in quanto per gli stessi ricorrono le condizioni di cui agli artt. 258 e ss. della vigente circolare sulla formazione delle tabelle; rilevato, ancora, che il magistrato che segue nell’ordine inverso di anzianità di servizio è il dott. Raffaele Donnarumma (del. Csm del 23/10/2019), giudice della Settima sezione penale, il quale, tuttavia, non può essere selezionato, atteso che lo stesso è già stato destinato in supplenza al settore penale della Sezione distaccata di Ischia con decreto n. 209 dell’8 giugno 2022».

I COMPITI DEL COORDINATORE

Finalmente è stato individuato il magistrato compatibile. Il presidente del Tribunale rileva infine «che il giudice che segue nell’ordine inverso di anzianità è la dr.ssa Simona Cangiano (del. Csm del 14/03/2019), in servizio alla Nona sezione penale, e che non vi sono ragioni ostative alla sua assegnazione interna temporanea parziale al settore penale della Sezione distaccata di Ischia, secondo le modalità descritte nel decreto 69/2025».

Come previsto nell’atto di interpello, viene stabilito «che la dr.ssa Cangiano debba essere esonerata, per tutta la durata della assegnazione temporanea, dalla trattazione dei processi monocratici non riservati alla competenza dei giudici togati pendenti sul proprio ruolo, con facoltà di rinviare gli stessi ad epoca successiva alla conclusione del predetto periodo».

Il decreto assegna al magistrato coordinatore della Sezione distaccata di Ischia il compito di trasmettere, «con estrema urgenza, alla dr.ssa Cangiano l’elenco dei processi e delle procedure camerali sopraindicati, ripartiti per udienza, con l’indicazione dei reati oggetto di contestazione, sì da consentire a quest’ultima di indicare le date delle proprie udienze monocratiche alle quali gli stessi dovranno essere rinviati». Nonché di designare il giudice onorario che all’udienza del giovedì presso la Sezione di Ischia avrà l’unica funzione di rinviare i processi fissati alle date indicate dalla Cangiano.

GIUDICE ONORARIO PER I RINVII

Dunque il decreto dispone «che, a decorrere dal 27 marzo p.v, la dr.ssa Simona Cangiano, magistrato in servizio presso la Nona sezione penale, sia destinata in assegnazione interna temporanea parziale al settore penale della Sezione distaccata di Ischia per giorni 90, prorogabili di ulteriori 90 giorni per imprescindibili esigenze di servizio, ovvero fino alla data, se precedente, di copertura del predetto posto, per la trattazione, in sede centrale, e a margine della propria udienza monocratica già tabellarmente fissata, dei procedimenti penali sottratti alla competenza dei giudici onorari e delle procedure camerali (c.d. incidenti di esecuzione) in materia edilizia e ambientale di competenza della citata Sezione; che la dr.ssa Cangiano sia esonerata, per tutta la durata della assegnazione temporanea, dalla trattazione dei processi monocratici non riservati alla competenza dei giudici togati pendenti sul proprio ruolo, con facoltà di rinviare gli stessi ad epoca successiva alla conclusione del periodo di assegnazione temporanea; che il magistrato Coordinatore della Sezione distaccata di Ischia: trasmetta, con estrema urgenza, alla dr.ssa Cangiano l’elenco dei processi e delle procedure camerali sopraindicati, ripartiti per udienza, con l’indicazione dei reati oggetto di contestazione, sì da consentire a quest’ultima di indicare le date delle proprie udienze monocratiche alle quali gli stessi dovranno essere rinviati; designi il giudice onorario che, all’udienza del giovedì presso la Sezione di Ischia, rinvii i processi fissati alle date indicate dalla dr.ssa Cangiano; onera il Dirigente Amministrativo di impartire alle cancellerie interessate tutte le disposizioni organizzative necessarie ad assicurare la proficua celebrazione delle udienze, con impegno a vigilare in ordine alla tempestività ed alla correttezza dello svolgimento delle attività sopra richiamate. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo».